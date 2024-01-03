عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«إنسانية الرئيس» و«تجفيف منابع الإرهاب الإسرائيلي»|أبرز الاهتمامات بمقالات كبار كتاب الصحف المصرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

سلط عدد من كبار الصحف المصرية الصادرة اليوم /الأربعاء/ الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والعالمي.
ففي مقاله /صندوق الأفكار/ بصحيفة (الأهرام)؛ فتحت عنوان (تجفيف منابع الإرهاب الإسرائيلي)، قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الصحيفة إن "الدعوة إلى مقاطعة المنتجات، والسلع، والشركات الداعمة للكيان "الإرهابي الصهيوني" هي في الأصل دعوة من أجل تجفيف منابع، ومصادر تمويل هذا الإرهاب الذي تتزايد حدته يوما بعد يوم حتى باتت الدعوة إلى السلام جريمة خيانة في إسرائيل".

 مصادر تمويل ضخمة

وأضاف الكاتب أن وجود مصادر تمويل ضخمة للإرهاب، والعدوان الإسرائيلي يسهم في تشجيع تلك السياسة العدوانية التي تنتهجها إسرائيل منذ قيامها سنة 1948، وازدادت تطرفا، وقبحا في السنوات الأخيرة، وأصبح أصحاب الضفائر المجدولة، وغطاء الرأس (الكبة) هم المسيطرين على المجتمع الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية.
ووفقا للكاتب فإنه باعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي أسوأ حكومة إسرائيلية منذ قيام إسرائيل، والمؤكد أن الدعم الأمريكي، والغربي السخي عسكريا، واقتصاديا، وسياسيا لإسرائيل هو السبب الرئيسي في تنامي التطرف، والعدوانية داخل المجتمع الإسرائيلي، واستمرار آلة العدوان، والقتل الإسرائيلية في غزة حتى الآن.
وأفاد الكاتب بأن هناك الكثير من الشركات متعددة الجنسيات وغيرها من الشركات تقوم بدور خطير في دعم الإرهاب الإسرائيلي، ومقاطعة هذه الشركات، ومنتجاتها تعني تجفيف منابع تمويل الإرهاب الإسرائيلي المتنامي.
وأوضح أنه بعد حرب أكتوبر، وتوقيع اتفاقية السلام المصرية- الإسرائيلية، كانت أصوات السلام أكثر في إسرائيل، وكان حزبا العمل، وميريتس، والأحزاب اليسارية، والاشتراكية، والعلمانية تتبنى الدعوة للسلام حتى ظهر بنيامين نيتانياهو، ومعه تغيرت خريطة الأحزاب الإسرائيلية، وتعالت أصوات اليمين المتطرف، وسيطرت تلك الأحزاب على الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي.
وأكد الكاتب أن الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، برئاسة بنيامين نيتانياهو، هي الشكل الأبرز للتطرف الإرهابي الإسرائيلي، بعد أن وفرت تلك الحكومة الغطاء الرسمي للحركات الأصولية اليهودية الإرهابية التي تطالب بقتل الفلسطينيين، وإبادتهم، أو ترحيلهم، وإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
وشدد في هذا الإطار على أن مقاطعة الشركات، والمنتجات الداعمة للكيان الإرهابي الإسرائيلي هي دعوة لتجفيف منابع، ومصادر تمويل الإرهاب الإسرائيلي، وكبح جماح التطرف لدى الجماعات اليهودية المجدولة الشعر، والمرتدية القبعات، والحاملة للبنادق، والمسدسات لقتل كل ما هو فلسطيني، وعربي داخل الأراضي الفلسطينية، أو حتى خارجها.
وفي مقاله /هوامش حرة/ بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان (العالم ينتظر)، قال الكاتب الصحفي فاروق جويدة رحل عام ومضى كان هو الأصعب على ملايين البشر في العالم ما بين الأمراض والحروب والجوع والفقر، دارت المعارك في أكثر من مكان في غزة وليبيا واليمن وسوريا ولبنان والعراق وما زالت حشود الإرهاب تطارد الشعوب الآمنة في أكثر من مكان.
وأضاف الكاتب أنه إذا كانت الحروب قد حصدت ملايين البشر فإن الأمراض والفيروسات اقتحمت كل الحدود، وكانت كورونا هي الأسوأ في عصر التكنولوجيا حيث دمرت آلاف البشر ومازالت تطارد شعوب العالم، ومع الأمراض كانت قضية البحث عن الطعام أمام الحدود المغلقة والخوف من انتقال الأمراض وحالة التصحر والتغيرات المناخية والتلوث وأمراض البيئة التي أفسدت كل شيء في حياة الناس.
وأشار إلى أن العام الذي رحل كان ثقيلا في كل شيء في الحروب والأمراض والتلوث وفساد البيئة ولهذا استقبل العالم العام الجديد وهناك أحلام كثيرة أن يكون العام الجديد أكثر رحمة وأمنا وأن تنعم الحياة مرة أخرى بالأمن والاستقرار، إن للأيام طباعا تختلف ولكل فصل علاماته وكل ما يفعله الإنسان أن يحلم بأن يكون القادم أفضل.
ونوه إلى أن كل ما يستطيع الإنسان أن يفعله وهو يودع عاما ثقيلا وأن يتمنى عاما أكثر رحمة وأن تخلو الحياة من الحروب والجوع والأمراض وأن تختفي أشباح الخوف وأن ينام الإنسان آمنا على نفسه وأهله وحياته.
واختتم مقاله بأنه كان العام الذي مضى ثقيلا وكل الأمنيات أن يكون العام الجديد أكثر أمنا واستقرارا، فلكل عام ملامح ولكل يوم ذكريات ورحلة العمر أيام تسعدنا وأخرى تشقينا وما بين الشقاء والسعادة يبقى حلم يؤنس وحشتنا.
وفي مقاله /بدون تردد/ بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان (آمال وطموحات)، دعا الكاتب الصحفي محمد بركات أهل المحروسة «مصرنا» الحبيبة أن يدركوا جميعاً، أن لدينا في العام الجديد فرصة حقيقية لبدء مرحلة جديدة من المسيرة الجادة نحو المستقبل الأفضل بإذن الله، مرحلة نضع فيها الأساس الصلب لتحقيق كل آمالنا وطموحاتنا في استكمال إقامة الدولة المدنية الحديثة والقوية، وأن نبدأ في ذلك من اليوم ودون إبطاء.
وأكد أن هذا يتطلب إدراكاً واعياً وصحيحاً منا جميعاً بأن هذه المرحلة هي مرحلة العمل الجاد والجهد المكثف والمستمر، لتحقيق ما نتطلع إليه وما نسعى له، ايماناً منا بأن سبيلنا الوحيد للخلاص من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، هو العمل والعرق والجهد المستمر لزيادة الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى أنه كي نحقق ذلك لابد أن يتوافر لدينا الإيمان الكامل، بأن العمل والمزيد من العمل المخلص والصادق، هو الطريق الوحيد والصحيح، للخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية، وتحقيق الوفرة في الإنتاج وخفض الأسعار، وتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين.
وطالب المصريين في ذات الوقت بالوقوف جميعاً صفاً واحداً قوياً ومتماسكاً وصلباً، في مواجهة قوى الشر والضلال والتشكيك، التي تسعى لنشر الفتنة وهدم الدولة، والإيمان اليقين بأن الله العلي القدير سينصرنا على كل أعداء الوطن، الكارهين لمصر وشعبها، وأنه سبحانه سيدعم ويوفق جهدنا الصادق وخطواتنا الثابتة، على طريق التنمية الشاملة وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية، إذا ما حُسن العمل والجهد وصُلح القصد والتوجه.
وفي مقاله /من آن لآخر/ بصحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان (إنسانية الرئيس)، أكد الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة أنه رغم قائمة التحديات والقضايا الكثيرة في الداخل والخارج التي تشغل القيادة السياسية، وما تعيشه المنطقة من صراعات وتهديدات واضطرابات، ورغم تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المؤلمة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينس المواطن المصري بجميع فئاته.
وأوضح الكاتب أن الرئيس اجتمع أول أمس مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي وأصدر توجيهاته بشمول كبار السن بالرعاية الشاملة والاهتمام الكبير وتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لصندوق كبار السن المقرر إنشاؤه وهو ما يعكس إنسانية رئاسية استثنائية انعكست على جميع فئات المصريين، ولم ينس الرئيس يوماً تضحيات وعطاء الشهداء فأجزل لهم العطاء والتكريم والرعاية لأبنائهم وأسرهم، فهم قدموا أرواحهم فداء للوطن بل أنشأ صندوقاً للشهداء يشمل شهداء مصر من كافة الحروب منذ 1948 وحتى الحرب على الإرهاب بالدعم الشامل، تكريما وعرفانا بعطاء وتضحيات هؤلاء الشرفاء.
وأكد الكاتب أن الرئيس السيسي بذلك أنجز ما لم يسبق لرئيس مصري قبله تحقيقه فقد شهدت العقود الماضية تهميشاً للكثير من فئات المجتمع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

وصلت لـ 350 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

ترشيحاتنا

بعد موافقة النواب نهائيا.. تعرف على أهداف مشروع قانون الهيدروجين الأخضر

صحيفة: إسرائيل تجري اتصالات مع دولة أفريقية لاستقبال آلاف المهاجرين من غزة

صعود طفيف في العملات الأجنبية بأول تعاملات اليوم والدولار يزيد قرشين

بعد اغتيال العاروري.. قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

بعد توعد زيلينسكي.. هجوم أوكراني بالصواريخ على بيلجورود الروسية

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

بعد سخريتها من خبر طلاقها من العوضي| صور تجمع بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها

أسعارها خرافية.. ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ