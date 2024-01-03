10 ملايين ريال خسائر.. حادث خطير بأحد المصانع الكيماوية في السعودية

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، اليوم الأربعاء، أنه وقع حادث في مفاعل تابع لخط إنتاج أحد مصانع شركاتها، مما أدي إلى مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين.

وقالت الشركة الكيميائية في بيان لها، أن الحادث وقع في خط إنتاج مصنع لشركة الكيميائية السعودية المحدودة في عطشانة، إلا أن الشركة لم توضح طبيعة الحادث.

وأضافت الشركة السعودية، أنه بحسب التقييمات الأولية للأضرار الناتجة عن الحادث، فأنها تتوقع أن تبلغ الخسائر المالية الناجمة عن الحادث تقدر 10 ملايين ريال.

ومن جهة أخرى، أشارت الشركة الكيميائية السعودية القابضة إلى أنه تم إخطار الجهات المعنية، والعمل جار على استكمال التحقيقات وإصلاح الأضرار وعودة تشغيل الخط المتضرر.

والشركة الكيميائية السعودية المحدودة، هي شركة رائدة في مجال المتفجرات المدنية والعسكرية، ولديها 3 مصانع في الرياض وجدة ومنطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى عدد من مواقع التوزيع المنتشرة في أنحاء مختلفة من المملكة لتزويد الأسواق المحلية والعالمية بالمتفجرات والخدمات المدنية والعسكرية.