أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تضع لبنان على المحك للدخول في حرب.. فيديو

قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية إن إسرائيل تضع لبنان على المحك للدخول في الحرب، لافتًا إلى أن الضاحية الجنوبية من المناطق التي تقع تحت سيطرة حزب الله وهذا ليست المرة الأولى التي تشهد الضاحية فيها تنفيذ اغتيالات من جانب إسرائيل.



وأضاف “فرحات” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن ماحدث أمس في ضاحية لبنان يضع حزب الله في مأزق، والرد الإسرائيلي أيضًا كان عنيفًا، حيث قالت إسرائيل إنه في حالة تدخل حزب الله بشكل مباشر في الحرب سيتم تدمير جنوب لبنان كما حدث في قطاع غزة.



وأشار الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية إلى أن هناك حالة من الترقب لخطاب حسن نصرالله مساء اليوم الأربعاء للرد، لافتًا إلى أنه كان من المقرر وجود زيارة لوزير خارجية أمريكا بلينكن يوم الجمعة ولكن تم تأجيلها للإثنين وهناك انتظار أيضًا لمعرفة رد الفعل الأميكي على ما حدث.