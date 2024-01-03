مدير طب بيطري أسوان يكشف أسباب إنشاء أول تجمع لإيواء الكلاب الضالة

كشف الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، تفاصيل إنشاء أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة، قائلا: إنه هذا جاء نتيجة زيادة الكلاب الضالة فى أسوان قليلا، مشيرا إلى أن هناك توسع عمراني كبير حدث هناك، مما أدي إلى نزوح الكلاب الضالة، وحدوث حالات عقر كثيرة فى أسوان.

وأضاف الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مستشفي الحميات أستقبلت حالات كثيرة تابعة لهذا الأمر، وبدأ محافظ أسوان فى التفكير فى إنشاء هذا المجمع، وبالتالي تم دراسة الفكرة.

وتابع الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، أنه تم تحديد المكان على مساحة تقريبا 2500 متر مربع، وبدء طرح الموضوع، وتقسيم المكان إلى نصفين، الأول: الحفاظ على الخيول، والنصف الأخر الحفاظ على الكلاب الضالة.