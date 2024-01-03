رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يطمئن على حالة طالب أصيب في حادث أليم

أجرى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة، زيارة لمستشفى الأقصر الدولي، على رأس وفد ضم عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، للاطمئنان على الحالة الصحية للطالب أحمد عمران، بالفرقة الثانية بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، الذي تعرض لحادث أليم.



وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق له، الدكتور محمد عبدالدايم، نائب مدير المستشفى، والذي أكد على توفير كل الرعاية الطبية التي يحتاجها الطالب، كما التقى والد الطالب، ووجه بتقديم كل ما يلزم حتى يتماثل للشفاء.

واطمئن الدكتور عادل زين الدين، على الحالة الصحية للطالب من الأطباء المعالجين، موجهاً بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثله للشفاء التام، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لكافة منسوبي الجامعة سواء داخل أو خارج الجامعة، معرباً عن خالص تمنياته له بالشفاء العاجل.