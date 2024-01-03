عضو كنيست يزعم رغبة الكثيرين من سكان غزة في الرحيل عن القطاع

علق عضو الكنيست الإسرائيلي، تسفي سوكوت "الصهيونية الدينية"، الذي شارك الليلة الماضية في مناقشة حول "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، على فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وزعم سوكوت في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه "في النهاية هناك الكثير والكثير من الفلسطينيين في غزة الذين يريدون الرحيل ولا يستطيعون".

وأضاف: هناك حالة حرب لن تنتهي في المستقبل القريب، ومن يرحل يرحل ولن يتم ترحيل أولئك الذين سيبقون".

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي أن تكون هناك مستوطنة يهودية في غزة، قال سوكوت "أعتقد أنه يتعين علينا التأكد من عدم وجود تهديدات حولها ولم أقل ضم كل غزة، فقط المنطقة الواقعة شمال القطاع".