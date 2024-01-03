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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

6 آلاف جنيه زيادة بسعر طن الألومنيوم خلال يناير الجاري

ألومونيوم
ألومونيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن رفع أسعار منتجاتها خلال شهر يناير الحالي بقيمة 6 آلاف جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها في شهر ديسمبر الماضي.

 وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات،  في تصريحات له أن هذا الارتفاع الذي يشمل عدة منتجات.

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ارتفع سعر طن السلك إلى 114.150 ألف جنيه، مقارنة بـ 108.150 ألف جنيه في ديسمبر. كما ارتفع سعر طن السلندرات إلى 101 ألف جنيه مقابل 95 ألف جنيه في الشهر السابق، دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

زاد سعر طن لفات الألومنيوم إلى نحو 111.150 ألف جنيه، مقارنة بـ 105.5 ألف جنيه في ديسمبر، دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما ارتفع سعر طن الشرائح الباردة إلى 114 ألف جنيه مقابل 108 ألف جنيه، وزاد سعر طن اللفائف الباردة إلى 112 ألف جنيه مقابل 106 ألف جنيه خلال الشهر السابق.

تعتبر شركة مصر للألومنيوم من اللاعبين الرئيسيين في سوق الألومنيوم المحلي، حيث تحتل نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات. تصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًا. تعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

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