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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى بنها الجامعي تستقبل 218 حالة تسمم خلال شهر ديسمبر

نقل المصابين
نقل المصابين

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعي تقريرا بعدد الحالات التي استقبلها المركز خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023.

وكشف التقرير عدد الحالات التى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز ومبيدات حشرية، ومخدرات، ومشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائى، ولدغات حشرات، حيث بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها خلال ديسمبر الماضى 218 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها.

وكشف التقرير أن حالات التسمم الدوائى بلغت 118 حالة، وكذلك 47 حالة تسمم كيماوي، وحالتي مواد بترولية، و18 حالة غازات سامة.

وأوضح التقرير إصابة 15 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية، و9 حالات مخدرات، 9 حالات أقراص غلة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين توخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم.

بنها المبيدات الحشرية بنها الجامعي مركز السموم الإكلينيكية مستشفى بنها الجامعي مشتقات بترولية

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