عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة طلبة: لا يجب محاسبة فيتوريا قبل انتهاء بطولة أمم أفريقيا

فيتوريا
فيتوريا

أكد حمادة طلبة مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق أن اختيارات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لقائمة كأس الأمم الأفريقية جيدة، رافضا محاسبة المدير الفني قبل انتهاء البطولة.


وقال طلبة في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: " فيتوريا مدرب جيد وعلينا محاسبته عقب انتهاء بطولة الأمم وليس قبل ذلك، وكوبر تعرض للانتقادات قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية رغم نجاحاته".


وتابع: "لا توجد مباراة سهلة ومجموعة مصر في أمم أفريقيا لا يستهان بها  البداية مهمة لمنتخب مصر أمام موزمبيق، ومحمود حمادة سيكون من مفاجآت منتخب مصر في بطولة الأمم الافريقية".

وأشاد حمادة طلبة بالبرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، مؤكدا أنه من المدربين الذين لن ينساهم كونه ساهم في تطوير مستواه وهو من وظفه في مركز الظهير الأيسر مما ساعده على الانضمام للمنتخب.

وأتم:" أتمنى أن يستفيد الزمالك من فيريرا".

الزمالك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

موضوعات متعلقة

العشاء الأخير لملكة الدنمارك قبل تنازلها عن العرش لابنها

محمد يوسف: مكالمتي مع شوبير سر رحيلي عن تدريب الأهلي

لحظة مرعبة.. خروج قطار سريع عن مساره في أمريكا

الأرض تحركت من مكانها.. زلزال اليابان يتسبب في كوارث

ساعتان ونصف.. لاعبة المنتخب الإسباني تدلي بشهادتها في فضيحة رئيس الاتحاد روبياليس

عودة مشجع كرة قدم إسباني بعد احتجازه سنة في إيران.. تفاصيل

ريال مدريد يكشف عن مفاجأة بشأن ضم مبابي لصفوف الفريق..وهذا رد أنشيلوتي

عضو مجلس إدارة المصري يكشف تفاصيل اشتباكات جماهير فريقه والإسماعيلي.. فيديو

ترشيحاتنا

قضية شرف كلمة السر في جريمة قتـ.ل صاحب شركة بالمعصرة

بسبب دعمه لـ فلسطين.. الحكم بسجن لاعب كرة قدم عربي في فرنسا

مدبولي: أمامنا سنة 2024 وجزء من 2025 حتى نتعافى من الأزمة الاقتصادية

وقع 4 سنوات للأبيض.. محمد شبانة يكشف عن أولى صفقات الزمالك الشتوية

رد حاسم قريبا.. أول تعليق من وزير الداخلية الإيراني حول انفجاري كرمان

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافته.. منة فضالي تستعرض جمالها | شاهد

قدمه الأخرى مهددة بالبتر.. نقيب فناني لبنان يكشف حالة فادي إبراهيم | خاص

دون مكياج.. هنا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

صراخ وارتجاف العجائز.. فلسطينية تحكي مأساة ما حدث في دارها بغزة.. فيديو

فيديو

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

حقيقة خلاف أسما إبراهيم مع أنغام.. الإعلامية تجيب بصراحة

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ