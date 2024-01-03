معاريف: مخاوف إسرائيلية من هجمات انتقامية لحماس ردا على اغتيال العاروري

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، ناقش الليلة الماضية قضية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت وتداعيات هذه الخطوة على استمرار الحرب في قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه على الرغم من خطاب حزب الله العسكري، فمن غير المتوقع أن يتزايد القتال في الشمال.

وأوضحت الصحيفة، أن القلق الأساسي في هذه المرحلة هو أن حماس ستحاول تنفيذ هجمات انتقامية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في إسرائيل وخارجها.

وبحسب مصادر تحدثت إلى "معاريف"، فإن هناك تحذيرات تشير إلى نية حماس الرد على عملية الاغتيال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عملية اغتيال العاروري على المدى القصير تقضي أيضاً على الاتصالات لصفقة تبادل أسرى أخرى، لكن على المدى الطويل قد تساهم في زيادة الضغوط على حماس وتليين مواقفها.

ووصفت الصحيفة العاروري ، بأن كان شخصا متشددا للغاية، وفيما يتعلق بالصفقة المحتملة، فقد اتخذ الخط المتشدد الذي يطالب بوقف كامل للحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.