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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة في جريمة المعصرة.. حارس العقار يكشف لغز زيارة المجهولين والفتاة العشرينية

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مالك شركة أسمدة زراعية في المعصرة وفتاة عشرينية.

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تفاصيل جديدة في واقعة المعصرة

حيث تبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة في جريمة المعصرة، أن مالك الشركة المجني عليه قام باستئجار الشقة بمنطقة المعصرة لإقامة علاقة غير شرعية مع الفتاة المعثور عليها برفقته، حيث كانت تحضر له من إحدى المحافظات قبل 8 شهور لتقيم علاقة غير شرعية، وعثر عليها جثة هامدة بجواره.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة عن جريمة المعصرة، أن المجني عليه مالك شركة أسمدة زراعية والفتاة عشرينية، وكان متواجد في الشقة محل الواقعة حيث حضر اليه 4 أشخاص وأخبروا حارس العقار أنهم متواجدين للعمل معه، إلا أنهم خرجوا مسرعين من العقار وهو ما دب الشك في نفس حارس العقار.

وقالت التحقيقات في جريمة المعصرة، إن حارس العقار صعد وقام بطرق الباب على مالك الشركة إلا أنه لم يستجيب له فقام بإخطار الجيران وكسر باب الشقة حيث تم العثور على جثمان مالك الشركة به عدة طعنات متفرقة، وبجواره الفتاة بها جرح ذبحي في الرقبة، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة إخطارا عن جريمة المعصرة، من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان مالك شركة وفتاة عشرينية داخل شقة في المعصرة، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات واسباب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر وبجواره جثمان فتاة عشرينية وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، التي قررت انتداب الطب الشرعي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهمين الأربعة في الواقعة.

المعصرة منطقة المعصرة غرفة عمليات النجدة علاقة غير شرعية مالك شركة

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