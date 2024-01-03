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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إجازة بكافة البنوك الأحد الموافق 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد

البنك المركزي
البنك المركزي

اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

قال البنك المركزي المصري في بيان مقتضب له إنه من المقرر استئناف العمل داخل البنوك يوم الإثنين من نفس الأسبوع.

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كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، عن تزويد ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد لتدبير احتياجات عملاء البنوك خلال فترة تعطل البنوك والتي ستبدأ مساء الخميس المقبل ولمدة 3 أيام متصلة تتضمن يومي العطلة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا .
أكدت المصادر إنه مراعاة استمرار كافة الخدمات البنكية ورفع كفاءتها خلال فترات العطلات الرسمية ضمانا لاستمرار الخدمات المقدمة للجمهور سواء التعاملات التي تجري إلكترونيا وعبر محافظ الموبايل و ماكينات الصراف الآلي داخل الفروع والسلاسل التجارية المختلفة.
 

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