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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة ودية بين لاعبي الزمالك استعداداً للفترة المقبلة

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إقامة مباراة ودية بين لاعبي الفريق الأبيض اليوم الأربعاء على ملعب النادي بدلاً من خوض التدريب بصورة طبيعية.

وسيقوم الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض المباراة الودية بعد قليل لتجهيز اللاعبين استعداداً للفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها اليوم الموافق 2 يناير في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

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