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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 70 عاما.. بدء أطول إضراب للأطباء في بريطانيا

اضراب الأطباء في
اضراب الأطباء في بريطانيا

بدأ الأطباء في مستشفيات انجلترا، اليوم الأربعاء، أطول إضراب متواصل لهم منذ سبعة عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية؛ حسبما أفادت تقارير إعلامية عالمية.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بدأ الأطباء المبتدئون (الأقل من المستوى الاستشاري) إضرابا مدته ستة أيام في تصعيد كبير لخلافهم القائم منذ مدة طويلة مع الحكومة البريطانية في شأن الأجور.

ويأتي التحرّك في فترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالا بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة إذ تواجه ضغطا متزايدا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء.


كما يأتي مباشرة بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام قبل عيد الميلاد.

 

وأكدت الهيئة أن الإضراب الأخير الذي يمكن أن يشارك فيه ما يصل إلى نصف العاملين في قطاع الصحة "سيؤثر بشكل كبير على الرعاية (الصحية) الروتينية بأكملها تقريبا".

الحكومة البريطانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية

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