قادة جيش الاحتلال يطالبون بتخفيض المساعدات الإنسانية لغزة

قال مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة يجب أن يتم تقليصه طالما تم تجميد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

وبحسب رأيهم، "لا يوجد توافق بين زيادة نقل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وقضية المختطفين الذين ما زالوا محتجزين في ظروف قاسية دون القدرة على الاتصال بهم".

ورجح المسؤولون في جيش الاحتلال إنه إذا تفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع، فسوف يتطور احتجاج داخلي في منطقة الملاجئ والمناطق المبنية التي يتواجد فيها المدنيون، مشيرين إلى أن مثل هذا الاحتجاج سيزيد من الضغط على قيادة حماس.

وأشاروا إلى أن حماس هي التي تسيطر فعليا على مسارات المحاور الإنسانية وتوزيع الغذاء والطاقة، وهو ما يعرض القوى الميدانية التي تعمل على حمايتها للخطر.