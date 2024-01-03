بوريل: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يكون مفروضا من المجتمع الدولي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يفرضه المجتمع الدولي لأن الطرفين لن يتوصلا أبدا إلى اتفاق مطلقا.

وفي وقت سابق، حذر الاتحاد الأوروبي، من أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية مميتة؛ داعيا العالم إلى الانتباه لمنعها.

ووفقا لشبكة "العربية" قال الاتحاد الأوروبي إن نتائج مؤشر الأمن الغذائي حول غزة غير مسبوقة ولم تسجل بأي مكان بالعالم.

وأشار إلى أن مؤشر الأمن الغذائي في غزة يؤكد أن 100% من السكان يعانون من الجوع.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تبحث حزمة دعم مالي أوسع لغزة والضفة الغربية في الأجل المتوسط.