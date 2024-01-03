سخط في إسرائيل من مقارنة يميني متطرف المحكمة العليا بحماس وحزب الله

هدد نائب إسرائيلي من اليمين المتطرف المجتمع الإسرائيلي قائلًا "سنتعامل مع حماس وحزب الله ثم المحكمة العليا في إسرائيل".

ونشر عضو الكنيست تسفيكا فوجل، من حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه بن غفير، التهديد على موقع “إكس"، تويتر سابقًا، بعد أن ألغت المحكمة العليا في إسرائيل قانون انقلاب قضائي رئيسي يوم الإثنين الماضي.

فيما وصف عضو مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس المقارنة بأنها “حقيرة ومخزية”.

وقال فوجل، على موقع إكس، تويتر سابقًا، أمس الثلاثاء: "أولاً، سندمر حماس.. قريبًا سنهتم بحزب الله، وسنقوم بتسوية المحكمة العليا.. هناك وقت لكل شيء.. الصبر."