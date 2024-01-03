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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ بني سويف يتابع مع التعليم الترتيبات النهائية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

واصل الدكتور  محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، متابعاته للترتيبات النهائية لبدء  عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024، والتي تبدأ "غداً" بامتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائي ،على أن تُستأنف في التاسع من يناير الجاري عقب انتهاء عطلات واحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين وبالتزامن مع بدء باقى سنوات النقل ، حيث يزيد إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان الصف السادس عن 74 ألف تلميذ  وتلميذة على مستوى إدارات التعليم السبع. 


من جهته أشار  وكيل الوزارة الأستاذ محمد عبد التواب، في التقرير الذي عرضه على المحافظ في هذا الشأن،إلى  الاجتماع الذي تم عقده مع نقابة المعلمين ومجلس الأمناء،  بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ،الأستاذ مصطفى الديب نقيب المعلمين ،الأستاذ نعيم حماد رئيس مجلس الأمناء ،الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية ومديري ووكلاء الإدارات والمراحل. 

حيث تمت مراجعة  الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان ، والتي سوف تستقبل مايزيد عن 532 ألف و600بمختلف المراحل ، بواقع (239 ألف ابتدائي  من "الرابع إلى السادس " في 695 مدرسة ، )و 146 ألف و338 طالبا بالصفين الأول والثاني الاعدادي في 453 مدرسة ، 34 ألف و413 طالبا وطالبة بالأول والثاني الثانوي العام " نظامي وخدمات " خلال 91 مدرسة ونحو 53 ألف و 758 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني للتعليم الثانوي الفني ( صناعي ، زراعي ، تجاري ) خلال 55 مدرسة،بجانب ما يزيد 59 ألف و600 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية. 

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وقد أكد وكيل التعليم على توجيهات المحافظ ، بتضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل على خروج الامتحانات بالشكل المطلوب، مشيراً  إلى أنه تم قد  تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارات متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب ، والعمل على مواجهة أعمال الغش بكافة أنواعه وحظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية حديثة سواء سماعات أو ساعات حديثة داخل اللجان ، والتشديد على  عدم التهاون في تطبيق القانون حرصاً على انضباط سير العملية الامتحانية ، فضلاً عن على غلق أبواب المدرسة بعد دخول الطلاب في المواعيد المحددة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدارس والمسموح لهم بمتابعة أعمال الامتحانات. 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل الوزارة

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