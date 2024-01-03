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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة لمساعدة أرملة مُعيلة لتجاوز أزمتها المالية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه  الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، بصرف إعانة مالية لإحدى السيدات ، نظراً لظروفها  الأسرية والاجتماعية، وإعالتها للأسرة بعد وفاة الزوج، وقيامها بالإنفاق على أبنائها في مراحل التعليم ،  وتراكم الديوان عليها، وذلك بعد أن كلف المحافظ وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المادية.

جاء ذلك خلال اللقاء المفنوح الذي يعقده المحافظ، بصفة أسبوعية ، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها ، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية

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وقرر المحافظ صرف مساعدة عاجلة للتيسير على الأسرة في تلك الظزوف مع تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في دعم منزلها البسيط بما تحتاجه من وسائل الإعاشة من أثاث ومفروشات ، ومتابعة حالة الأسرة لتوفير ما يلزم لها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية من دعم عينى ومساعدات موسمية

حضر اللقاء، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.

 

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