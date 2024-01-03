عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع لمناقشة الإجراءات اللازمة لترفيق محطات مشروع القطار الكهربائي بنطاق بني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اجتماعاً تنسيقياً، بشأن توفير جميع البيانات المعلومات والخرائط الخاصة بشبكات المرافق الحالية والمستقبلية، لدراسة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لمحطات مشروع القطار السريع "بنطاق المحافظة"، والذي تنفذه الهيئة القومة للأنفاق ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور المهندس أسامة زكي، مفوض الهيئة القومية للأنفاق، ممثلًا عن وزارة النقل، ومحمد بكري، رئيس مدينة الفشن، ونشأت معبد، رئيس مركز سمسطا، وأحمد إبراهيم، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والمهندس رامي رجب، مدير التخطيط العمراني، وسلمى فتحي، مدير مكتب الاستثمار، ومسئولو شركات المرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وممثلين عن الطرق والنقل والكباري و المساحة وجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي

تنظيم حفل تنصيب لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مديرية تعليم بني سويف

في بداية الاجتماع، أكد السكرتير العام  توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتضافر جهود الجهات المعنية لتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ المشروع القومي للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (خط أكتوبر/أبوسمبل) والذي يمر بالصحراوي الغربي، نظرًا لأهمية المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي بصعيد مصر، وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة، وتحقيق تنمية زراعية وعمرانية، وخلق وادٍ جديد يمر بداخله محور مرورى متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربى الجارى تطويره، فضلًا عن ربط المناطق الصناعية والزراعية الحديثة (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط المناطق السياحية على طول الخط.

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي

محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

تم استعراض مسار الخط الثاني  للقطار الكهربائي السريع، والذي يبدأ من حدائق أكتوبر حتى أبو سمبل أسوان، مرورًا بمحافظات الصعيد، بطول 1100 كم ليشمل 36 محطة، باستخدام قطارات حديثة تتنوع بين قطارات سريعة بسرعة تصل إلى 250كم/ساعة، وقطارات إقليمية تصل إلى 160كم/ساعة، وجرارات بضائع تصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة، كما تم عرض موقف شركات المرافق والبيانات والخرائط المطلوبة لإمداد محطات القطار بالمرافق اللازمة من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات.

ووجه السكرتير العام الجهات التنفيذية وفروع شركات المرافق المختلفة بالمحافظة بسرعة إزالة التعارضات "إن وُجدت"، وتحديد المسارات المثلى لتغذية محطات القطار بالخدمات والمرافق اللازمة، مكلفاً فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بموافاة هيئة الطرق بكافة مطالبها وملاحظاتها التي سبق مخاطبتها بها خلال الأسبوع الجاري، لسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لترفيق المحطات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

مفاجأة بصفقة الأهلي الجديدة خلال الساعات المقبلة.. شاهد

ترشيحاتنا

أول تعليق من الحكومة على زيادة تذاكر المترو والدعم المقدم للمواطنين

رئيس الوزراء: الدولة تقدم 342 مليار دولار دعما في قطاعات مختلفة

مدبولي : 90 مليارا قيمة دعم الدولة للسولار سنويا

رئيس الوزراء : قررنا مد عملية إنهاء دعم الدولة على الكهرباء لتتم على مدار الـ 5 سنوات المقبلة

في 7 مستشفيات.. ارتفاع عدد ضحايا انفجاري إيران إلى 73 شخصا

لن يزيدنا إلا ثباتا.. كتائب القسام تتوعد الاحتلال الإسرائيلي بعد اغتيال العاروري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

بإطلالة شتوية جريئة| شاهد.. ساندي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

الجمعة أول استحقاق لشهادة الـ25%.. هل ستطرح البنوك شهادات جديدة؟

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

فيديو

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ