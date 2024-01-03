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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هواتف حققت أعلى مبيعات.. تستاهل فلوسك

أفضل هواتف حققت أعلى
أفضل هواتف حققت أعلى مبيعات..تستاهل فلوسك

نشرت شركة الأبحاث Counterpoint Research لمحة عامة عن سوق الهواتف الذكية الفاخرة في عام 2023 ، ووفقًا لبحثها، استنادًا إلى النتائج الأولية للربع الرابع من عام 2023، زادت مبيعات الهواتف الذكية التي تزيد قيمتها عن 600 دولار أمريكي بنسبة 6% على أساس سنوي.

أفضل هواتف حققت أعلى مبيعات..تستاهل فلوسك

يأتي هذا عكسًا للتراجع المتوقع لسوق الهواتف الذكية بشكل عام ويقول المحللون إن 24% من جميع الهواتف الذكية تندرج الآن في فئة الهواتف الفاخرة، وأن هذا القطاع يتوسع في الأسواق الناشئة.

وفقًا للكبير المحلل Varun Mishra، أصبح المستهلكون الآن على استعداد لدفع المزيد مقابل جهاز عالي الجودة يمكن استخدامه لفترة أطول.

أفضل هواتف حققت أعلى مبيعات..تستاهل فلوسك

ظلت Apple الشركة الرائدة بلا منازع في السوق في هذا القطاع، حيث حققت مبيعات تفوق مبيعات سامسونج، التي تحتل المركز الثاني، بأربع مرات. وتمكنت الشركة المصنعة الكورية من تضييق الفجوة قليلًا بفضل المبيعات الناجحة لهواتف Galaxy S23 وأجهزتها القابلة للطي. كما حققت Huawei أداءً رائعًا أيضًا مع مجموعة Mate 60 في الصين.

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