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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل هواتف حققت أعلى مبيعات.. إزاي تخلي باقة الإنترنت المنزلي متخلصش قبل ميعاد التجديد

أخبارالتكنولوجيا..أفضل
أخبارالتكنولوجيا..أفضل هواتف حققت أعلى مبيعات..إزاي تخلي باق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

عروض السنة الجديدة.. خصومات على أحدث موبايلات سامسونج |سعرها 6000 جنيه

كشفت سامسونج عن جالاكسي A15 5G وجالاكسي A25 5G في يوم بوكسينج داي (26 ديسمبر) في الهند. وبعد أسبوع من الإعلان، أصبحت الأجهزة الآن معروضة للبيع في البلاد.

 

أفضل هواتف حققت أعلى مبيعات.. تستاهل فلوسك

نشرت شركة الأبحاث Counterpoint Research لمحة عامة عن سوق الهواتف الذكية الفاخرة في عام 2023، ووفقًا لبحثها، استنادًا إلى النتائج الأولية للربع الرابع من عام 2023، زادت مبيعات الهواتف الذكية التي تزيد قيمتها على 600 دولار أمريكي بنسبة 6% على أساس سنوي.

 

بعد قرار زيادة الأسعار.. إزاي تخلي باقة الإنترنت المنزلي متخلصش قبل ميعاد التجديد

يعاني الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي من نفاد باقاتهم قبل موعدها، ما يضطرهم إلى تجديدها مبكرًا أو دفع رسوم إضافية مقابل تجاوز الحد المسموح به. 

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها عدم مراقبة استهلاك البيانات، واستخدام بعض التطبيقات والبرامج التي تستهلك كميات كبيرة من البيانات.

 

أفضل هاتف سامسونج من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

مع تطور الهواتف الذكية، أصبحت الشركات المصنعة تسعى إلى تقديم هواتف متوسطة التكلفة تتمتع بنفس إمكانيات الهواتف الرائدة. 

وتعد شركة سامسونج من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الهواتف متوسطة التكلفة التي تقدم أداءً وميزات رائعة.

 

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