قطع التيار الكهربائي عن منطقة المشربية بمدينة دهب لإجراء الصيانة الدورية.. السبت

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء في بيان اليوم الأربعاء، عن قطع التيار الكهربائي يوم السبت المقبل الموافق 6 يناير، عن منطقة المشربية، لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضح البيان أن شركة الكهرباء أخطرت الوحدة المحلية بإجراء الصيانة الدورية المبرمجة لغرفة المشربية، وكشك غزالة 1، وكشك غزالة 2، وكشك الهادي، مما سيؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة المشربية لمدة ساعتين، اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحا.

وناشدت الوحدة المحلية، المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال هذه الفترة، لحين استقرار التيار الكهربي بفترة كافية.

صورة ارشيفية لمدينة دهب