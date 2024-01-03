مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف الحكومة عدم اتساع فجوة الدعم والإبقاء عليها، مشيرا إلى أن الاقتصاد يقاس بـ3 مؤشرات هي التضخم والنمو والبطالة، وكلما كانت المؤشرات جيدة كان اقتصادا جيدا.

وأضاف مدبولي: “كنا نحقق أعلى معدل نمو حتى نهاية 2021، وانخفاضا في التضخم والبطالة، وعقب الأزمة العالمية ارتفع التضخم وانخفضت نسب النمو، ولكن نسبة البطالة مستمرة في الانخفاض”.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سيعتمد على 3 محاور سياسة مالية ونقدية وإصلاحات هيكلية وتختص بها وزارة المالية لتتحكم في الدين وترشيد الإنفاق.

وأشار إلى أن “الدين كان في مسار النزول، واستهدفنا نزوله عن 75%؜ عن الناتج المحلي لنهاية عام 2021، وكنا على بعد قصير من تحقيق الهدف، ولكن مع الأزمة زاد الدين لآخر عام واقترب من 95% من الناتج، وتم وضع خطة تدريجية لمدة 5 سنوات لنصل لأقل من 80%”.