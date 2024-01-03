مدبولي: الاصلاحات الهيكلية تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاصلاحات الهيكلية هو أن يكون الاقتصاد قادرا على الصمود أمام التخديات وتنمية القطاعات ، وأن الدولة اتخذت العديد من الاصلاحات للتيسير على الإجراءات لإقامة المشروعات والحصول على الأراضي وتنفيذ المشروعات.

وأشار مدبولي ، إلى أنه تم وضع وثيقة مليكلة الدولة لتنكيم القطاع الخاص بالاضافة الو برنامج الطروحات، بحيث ان يكون الاستثمار الخاص اكثر من ٦٥٪؜ خلال الـ ٣ سنوات المقبلة.

وقال إن مصر دولة كبيرة وبها أكثر من ١١٠ ملايين مواطن لهم الحق في جودة الحياة، مشيرا إلى تسليمه وحدات لمشروع سكن لكل المصريين الذي يتضمن مليون وحدة مدعومة.

وأضاف أن كل عام يضاف 2مليون مواطن للكثافة السكانية، وبالتالي الاحتياج بيزيد للخدمات وبالتالي التكلفة تزيد.

وأشار إلى أن الخطة موجودة وواضحة بمستهدفات واضحة والأهم أن يعي المواطن أن زيادة الخدمات والسلع هو لتخفيف حجم الأعباء المالية التي زادت على الدولة والتي لايمكن أن يكون استمرارها صحي قبل أن تتفاقم الأزمة.