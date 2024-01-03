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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يوقف هجرة غير شرعية لـ 87 ألفا في 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية بأنه، في إطار مراقبة الحدود والمجالات البحرية ومحاربة التهديدات العابرة للحدود، اعترضت وحدات القوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع قوات حفظ النظام، خلال سنة 2023، حوالي 87 ألف مرشح للهجرة غير النظامية، ينحدر غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف المصدر ذاته بحسب الصحف المغربية المحلية, أن تكثيف مراقبة وحراسة المياه الإقليمية الوطنية مكن، خلال العام الماضي، من تقديم الإغاثة والمساعدة اللازمتين لأزيد من 22 ألف مرشح للهجرة غير النظامية، يكونون غالبا على متن قوارب تقليدية وفي وضعيات صعبة.

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