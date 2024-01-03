عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خمس خطوات تساعدك على اختيار الحيوان الأليف المناسب للأسرة

صدى البلد

قدم مربي الحيوانات سعد مفيد عدة نصائح تساعد الأسرة في اختيار الحيوان الأليف المناسب لها وخاصة لو كان هناك أطفال بالمنزل.. يحبون أن يقتنون ويرعون حيوانا أليفا يكون مصدر سعادة وفرحة وطاقة إيجابية للمنزل ككل.

وقال سعد مفيد، هناك نصائح عامة يجب على الأسرة اتباعها للوصول إلى أفضل نتائج في تربية الحيوان.. ولنبدأ بالنصيحة الأولي، وهي حالة البيت، وهل به أطفال أم لا؟.. ومعرفة أعمارهم وهل لديهم خوف من حيوان ما.. وهل لو تركنا الحيوان الجديد مع الأطفال لوحدهم بالمنزل.. سيتسبب الحيوان في أي أذى لهم؟!.. وهل سيقتربون من الحيوان ويلمسونه ويختلطون به بشكل مباشر؟! أم سيكون للزينة فقط مثل العصافير والأسماك؟! وهذا أول أنواع الأسئلة التي يجب الإجابة عنها بدقة قبل الشروع في اقتناء حيوان أليف.

ثانيا: هل لديك ميزانية كافية؟!
اقتناء أي حيوان سيكلف الأسرة بطريقة ما.. وعلى حسب ميزانية الأسرة نبدأ في التفكير في نوع الحيوان.. فمثلا الأسماك الذهبية لن تحتاج إلا غذاءً بسيطا وحوض صغير.. عكس بعض أنواع الأسماك الأخرى فإنها تحتاج إلى فلتر وأحيانا سخان للمياه بجانب التغذية والإطعام.. كذلك الحال مع تربية العصافير فان تكلفة اقتنائها لن يتساوى مع اقتناء عدة قطط أو كلاب واللتان ستحتاجان، مكان للمبيت وللعب، وكذلك فحوصات طبية منتظمة وتطعيمات موسمية.

ثالثا: حجم البيت مهم جدا.. فمثلاً الشقة الصغيرة لن ينسابها وجود كلب كبير في المنزل.. وهنا يمكن اقتناء كلب "لولو" أو كلب "شيواو" صغير.. أما في حالة وجود حديقة مصاحبة للمنزل فهنا أمامنا الحرية في الاختيار بس أكثر من نوع.

ويضيف سعد مفيد عنصرا رابعا: طبيعة عمل أهل البيت أو نمط حياتهم.. فمثلا لو كانت الأسرة تسافر باستمرار وتتنقل باستمرار فإنه يجب عليها إما اختيار حيوان أليف يتحمل السفر معهم.. أو حيوان يستطيع العيش بمفرده في المنزل ولا يحتاج إلى رعاية يومية.

وختم نصائحه: بأن التوافق بين أهل البيت ضمن اهم العناصر.. حيث يجب على الجميع الاتفاق على حيوان يحبه الجميع.. فمثلا قد يخشى أحدهم أسنان الكلب ويخشى الأخر الحساسية من فرو القطط وأحدهما تزعجه أصوات العصافير.. فهو في النهاية جاء للمنزل لكي تعم السعادة والحياة الجميلة والطاقة الإيجابية فلا داعي لأن تكون هناك خلافات حول الحيوان الأليف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

أستاذ دراسات إيرانية: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تستهدف استفزاز طهران

الرئيس الفلسطيني يوجه طلبا عاجلا لأمريكا بشأن الضفة الغربية

الطقس غدا| أمطار متوسطة على هذه المناطق وشبورة كثيفة بالطرق

أخر فرصة للحصول على شقة| "الإسكان" تمد التقديم لـ "سكن لكل المصريين".. عبر هذا الرابط

فيوتشر تفوز في قضيته ضد صالح شحادة بعد هروبه إلى سويسرا

ارتفاع هائل في أسعار النفط العالمية بسبب ليبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافتة.. منة فضالي تستعرض جمالها| شاهد

قدمه الأخرى مهددة بالبتر.. نقيب فناني لبنان يكشف حالة فادي إبراهيم| خاص

دون مكياج.. هنا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

صراخ وارتجاف العجائز.. فلسطينية تحكي مأساة ما حدث في دارها بغزة.. فيديو

فيديو

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

حقيقة خلاف أسما إبراهيم مع أنغام.. الإعلامية تجيب بصراحة

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ