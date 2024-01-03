خمس خطوات تساعدك على اختيار الحيوان الأليف المناسب للأسرة

قدم مربي الحيوانات سعد مفيد عدة نصائح تساعد الأسرة في اختيار الحيوان الأليف المناسب لها وخاصة لو كان هناك أطفال بالمنزل.. يحبون أن يقتنون ويرعون حيوانا أليفا يكون مصدر سعادة وفرحة وطاقة إيجابية للمنزل ككل.

وقال سعد مفيد، هناك نصائح عامة يجب على الأسرة اتباعها للوصول إلى أفضل نتائج في تربية الحيوان.. ولنبدأ بالنصيحة الأولي، وهي حالة البيت، وهل به أطفال أم لا؟.. ومعرفة أعمارهم وهل لديهم خوف من حيوان ما.. وهل لو تركنا الحيوان الجديد مع الأطفال لوحدهم بالمنزل.. سيتسبب الحيوان في أي أذى لهم؟!.. وهل سيقتربون من الحيوان ويلمسونه ويختلطون به بشكل مباشر؟! أم سيكون للزينة فقط مثل العصافير والأسماك؟! وهذا أول أنواع الأسئلة التي يجب الإجابة عنها بدقة قبل الشروع في اقتناء حيوان أليف.

ثانيا: هل لديك ميزانية كافية؟!

اقتناء أي حيوان سيكلف الأسرة بطريقة ما.. وعلى حسب ميزانية الأسرة نبدأ في التفكير في نوع الحيوان.. فمثلا الأسماك الذهبية لن تحتاج إلا غذاءً بسيطا وحوض صغير.. عكس بعض أنواع الأسماك الأخرى فإنها تحتاج إلى فلتر وأحيانا سخان للمياه بجانب التغذية والإطعام.. كذلك الحال مع تربية العصافير فان تكلفة اقتنائها لن يتساوى مع اقتناء عدة قطط أو كلاب واللتان ستحتاجان، مكان للمبيت وللعب، وكذلك فحوصات طبية منتظمة وتطعيمات موسمية.

ثالثا: حجم البيت مهم جدا.. فمثلاً الشقة الصغيرة لن ينسابها وجود كلب كبير في المنزل.. وهنا يمكن اقتناء كلب "لولو" أو كلب "شيواو" صغير.. أما في حالة وجود حديقة مصاحبة للمنزل فهنا أمامنا الحرية في الاختيار بس أكثر من نوع.

ويضيف سعد مفيد عنصرا رابعا: طبيعة عمل أهل البيت أو نمط حياتهم.. فمثلا لو كانت الأسرة تسافر باستمرار وتتنقل باستمرار فإنه يجب عليها إما اختيار حيوان أليف يتحمل السفر معهم.. أو حيوان يستطيع العيش بمفرده في المنزل ولا يحتاج إلى رعاية يومية.

وختم نصائحه: بأن التوافق بين أهل البيت ضمن اهم العناصر.. حيث يجب على الجميع الاتفاق على حيوان يحبه الجميع.. فمثلا قد يخشى أحدهم أسنان الكلب ويخشى الأخر الحساسية من فرو القطط وأحدهما تزعجه أصوات العصافير.. فهو في النهاية جاء للمنزل لكي تعم السعادة والحياة الجميلة والطاقة الإيجابية فلا داعي لأن تكون هناك خلافات حول الحيوان الأليف.