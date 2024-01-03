التعاون مع خطوط ملاحة عالمية.. إنجازات ميناء دمياط خلال عام 2023

شهد ميناء دمياط خلال عام 2023 عددا من الإنجازات والأحداث والمشاركات المهمة مما يعد إضافة جديدة لنجاحه وتميزه بين الموانئ المصرية ودليلاً على دوره المؤثر محلياً ودولياً بدعم ومساندة من وزيرالنقل كامل الوزير إلى جانب جهد أبنائه من العاملين وشركاء النجاح والمجتمع الملاحي.



وقال رئيس هيئة ميناء دمياط أحمد حواش : إنه في إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية ، تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن..مشيرا إلى أن القاطرات الأربع تتميز بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة الشد 70 طنا لكل قاطرة ويتراوح طولها الكلي ما بين 35 إلى37 متراً وعرضها من 12 إلى 13 متراً والغاطس حوالي 6.5 متر وتبلغ سرعتها 12 عقدة .



وعلى صعيد التداول..استقبل الميناء خلال مارس الماضى سفينة البضائع العامة(سبائك SABAEK) والتي تعد أكبر سفينة بضائع عامة تتراكي على أرصفة الميناء منذ افتتاحه عام 1986 م ، وترفع علم بنما قادمة من روسيا وعلى متنها شحنة تقدر بحوالي ( 100 ألف طن ) من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتعد هذه الشحنة هي أكبر شحنة قمح ترد للميناء منذ افتتاحه.



وفي إطار الخدمات الجديدة التي أطلقتها كبريات الخطوط الملاحية العالمية عبر ميناء دمياط .. استقبل الميناء خلال سبتمبر الماضي سفينة الحاويات ( HYUNDAI SINGAPORE ) والتي ترفع علم قبرص قادمة من ميناء جدة السعودي والتي تعد السفينة الأولى ضمن الخدمة الجديدة ( FIM ) التي أطلقها الخط الملاحي الكوري ( HMM ) عبر ميناء دمياط إلى جانب عدد من موانئ دول العالم التي تقع في نطاق تلك الخدمة الجديدة (شرق الأقصى – الهند – الخليج – أوروبا).



وفي اطار توجيهات وزير النقل بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري.. استقبل ميناء دمياط الوحدة النهرية (ناصر 53 – ك 39) التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري لتفريغ حمولة من الأسمنت المعبأ قادمة من محافظة المنيا حيث قامت الوحدة النهرية بتفريغ تلك الحمولة ونقلها إلى السفينة(Laurel Island )مباشرة دون عمليات تفريغ أو شحن وسيطة (Double Berth ).



واستقبل الميناء وفداً من متخذي القرار الأفارقة في مجال النقل والنقل البحري للتعرف عن قرب على أنشطة وإمكانات ميناء دمياط ومشروعاته الحالية والمستقبلية لما لها من أهمية عالمية وإقليمية ومحلية بالإضافة إلى استقبال وفد من شركة الموانئ بجزر المالديف لبحث سبل التعاون بين الجانبين.



كما استقبل رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ( ONE ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارته للميناء لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ؛ بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط.



واستقبل الميناء، وفداً من الخط الملاحي الألماني " هاباج لويد " برفقة ممثلين من شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لبحث سبل التعاون ودراسة آليات تطوير العمل وتسهيل إجراءات التراكي والمغادرة ، وإجراءات التشغيل وتخطيط الحركة ضمن منظومة "JIT " الوصول الآني لسفن الخط الملاحي بميناء دمياط بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسها شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنظومات الآلية المختلفة التي توفرها الهيئة لعملائها.



وشارك حواش في الاجتماع الدوري(60)لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية وجمعيته العمومية (30)والذي أقيم في محافظة الإسكندرية بحضور قادة وفود الدول العربية الأعضاء بالاتحاد.



وشاركت هيئة ميناء دمياط في فاعليات المؤتمر الثالث لمبادرة Life4MEDECA ؛ للتحول الأخضر في المتوسط والذي أقيم بمكتبة الإسكندرية بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وميناء ليفورنو الايطالي بالإضافة إلى مشاركة هيئة الميناء فى فاعليات النسخة الثانية من منتدى "هامبورج البحري" الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية يومي 18و19 أبريل الماضي حيث مثل هيئة ميناء دمياط في فاعليات المنتدى رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.



وتتويجاً لجهود هيئة ميناء دمياط في العديد من المجالات التي تتعلق بتقديم خدمات متميزة للسفن المترددة على الميناء .. فاز ميناء دمياط بجائزة لجهوده في تنفيذ الإجراءات الخاصة للحد من المخالفات ، التي قد تتعرض لها السفن الأجنبية أثناء ارتيادها للميناء ؛ وذلك خلال مشاركة الهيئة باحتفالية اليوم البحري العالمي 2023 التي أقيمت تحت رعاية وزير النقل بالإسكندرية تحت شعار(اتفاقية ماربول في عامها الخمسين ..التزامنا يتواصل).



وشهد كامل الوزير ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مراسم توقيع اتفاقية الحلول بين كل من هيئة ميناء دمياط ، وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد )، وبنك HSBC مصر كوكيل في التمويل بشأن قيام مؤسسات التمويل الدولية بتدبير التمويل اللازم لبناء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط وهي من التزامات المشغل العالمي تحالف(يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) الفائز بإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط)ليكون قادراً على إدارة وتشغيل المحطة والوفاء بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد الالتزام.



وشاركت هيئة الميناء في فاعليات حفل إتمام مشروع تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط ( YEP MED ) والذى فاز ميناء دمياط بتنفيذه ضمن برنامج التعاون عبر الحدود بحوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي والذي امتد على مدار ثلاث سنوات بالشراكة مع عدد من الجهات التعليمية ومراكز التدريب المحلية والدولية وعدد من الشركات العاملة بالميناء وعدد من هيئات الموانئ بمختلف دول شمال وجنوب المتوسط.



كما شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة ، في الاحتفال الذي أقامته محطة اسالة الغاز بميناء دمياط بمناسبة وصول ناقلة الغاز رقم 500 التي تستقبلها المحطة منذ بدء تشغيلها عام 2005 حيث قام برفقة قيادات الشركة بالصعود على متن ناقلة الغاز ( HOEGH GIANT ) والتى ترفع علم سنغافورة للترحيب بربان السفينة وطاقم العمل بها وقدموا لهم درع الشركة احتفاء بتلك المناسبة.



وأشرف حواش على مراحل مناورة متعددة الافتراضات من على متن القاطرة سليمان حيث تم افتراض وقوع حريق بأحد المخازن داخل القاطرة وقياس كيفية تعامل ربان القاطرة مع الأمر وإخلاء القاطرة من الرصيف حفاظاً على باقي الوحدات البحرية المجاورة وكذا كيفية تعامل الطاقم لمكافحة الحريق وإخلاء المصابين وغيرها من الافتراضات المفاجئة التي وجه بها رئيس مجلس الإدارة ، والتي أظهرت حرفية طاقم القاطرة في التعامل مع المواقف الطارئة في أزمنة قياسية ، وانتظام الإشارات والبلاغات اللاسلكية والتنسيق بين مختلف الوحدات.



كما نفذت هيئة الميناء، مناورة متعددة السيناريوهات بمشاركة عدد من القطع البحرية التابعة لأسطول الوحدات البحرية الخاصة بالهيئة ، حيث اشتمل السيناريو الأول افتراض حدوث عطل بالماكينات الخاصة بإحدى سفن الغاز أثناء مغادرتها للميناء وانحرافها في الممر الملاحي وبناء على ذلك قامت القاطرة "بدوي" بتقديم المعاونة بأعمال التدفيع لاستعدال مقدمة السفينة وتصحيح انحرافها وتوجيهها إلى منتصف الممر الملاحي.



وتضمن السيناريو الثاني بلاغا من قائد القاطرة "بدوي" لبرج الإرشاد والعمليات بحدوث عطل بالقاطرة وجنوحها وتم إيقاف ماكيناتها الرئيسية خلف شمندورة 19، وبالقيام بأعمال حصر العطب بالقاطرة تم اكتشاف وجود فتحة ببدن القاطرة بغرفة الماكينات الرئيسية وتدفق المياه من خلالها.



وفي السيناريو الثالث تم الإبلاغ عن صعوبة السيطرة وإجراء حصر العطب المطلوب مع وجود ميل عرضي بالقاطرة مما استدعى القيام بتنفيذ مراكز ترك القاطرة فيما اشتمل السيناريو الرابع مشاركة القاطرة "حمزة" بالإبلاغ عن وجود غريق بالبحر والمشاركة في إنقاذه وانتشاله من الماء إضافة إلى المشاركة في جهود إنقاذ باقي طاقم القاطرة "بدوي" بالتنسيق مع لنشات الإرشاد البحرية التي شاركت في المناورة.



وفي إطار الإنجازات .. وقعت هيئة ميناء دمياط خلال مايو الماضى مذكرة تفاهم مع جامعة المنصورة الجديدة بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات ونقل العلوم والتكنولوجيا بما يعود بالمنفعة على الجانبين.



وفي إطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة حصلت الهيئة على : ( ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) ..كما استقبلت هيئة ميناء دمياط ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة.



وخلال الانتخابات الرئاسية .. استضافت هيئة ميناء دمياط مقر لجنة مغتربين لتسهيل عملية تصويت العاملين الوافدين بمختلف الجهات والشركات العاملة في نطاق الميناء.



وشاركت هيئة ميناء دمياط في اصطفاف المعدات الذي نظمته محافظة دمياط للوقوف على مدى استعداد المحافظة وجاهزيتها وكفاءة معداتها لمواجهة الكوارث والأزمات.

