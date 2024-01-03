عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

على هامش مسرحية «نور في عالم البحور»|الفنان ميدو عادل يوجه رسالة دعم لغزة

ميدو عادل
ميدو عادل

وجه الفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل رسالة دعم ومساندة لأهالي غزة على هامش العرض المسرحي نور فى عالم البحور.


قال الفنان ميدو عادل على هامش العرض المسرحي: العرض المسرحي يهدف إلي التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات داخل البيئة المائية وتسليط الضوء على المخاطر التي تحيط بالإنسان.


وأضاف: ندعم أهالينا فى غزة وربوع فلسطين فى وجه الاحتلال الغاصب .

ويواصل الفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل المشاركة في العمل المسرحي الموجه للأطفال بعنوان نور فى عالم البحور.

ويعرض العرض المسرحي أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، يبدأ الساعة 7 مساء على خشبة المسرح القومي للطفل “متروبول” بالعتبة.

العرض المسرحي يتعمق في عالم البحار من خلال رحلة شيقة بين “نور” الإنسان و”حور” ابنة ملك البحور وجميع الكائنات البحرية بمساعدة مارد يظهر لـ نور، لإنقاذ عالم البحار من التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان.

“نور فى عالم البحور”، بطولة النجم محمد عادل وألحان المهدى سيد جبر وراندا إبراهيم ومحمد سعداوى وأحمد أوسكار وخالد سعداوى ومحمد عبد الفتاح وأحمد حلمى ومن تأليف وأشعار محمد زناتى وإخراج شادى الدالى وموسيقى وألحان هانى شنودة وديكور عمرو الأشرف وملابس مروة عودة واستعراضات مناضل عنتر وشيماء الورداني مدير العرض المسرحي والدينامو أحمد شحاتة .

الفنان محمد عادل ميدو عادل اهالي غزة العرض المسرحي نور فى عالم البحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

موضوعات متعلقة

عرض فيلم "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" على "الوثائقية".. يناير

وفاة والدة قائد كورال روح الشرق.. تفاصيل

بشرى: سعيدة إني قدرت أقنع نجمین کبار فى فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

هند عبد الحليم تعلن انفصالها بمنشور غير متوقع

سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لفيلم الإسكندراني

محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "عربي"

نقابة المهن الموسيقية تنعى الملحن فتحى خالد

لطيفة ترافق جثمان والدتها لدفنها في تونس

ترشيحاتنا

المقاومة الفلسطينية تعلن توجيه ضربات قوية لـ60 تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال

خلال محاولة فاشلة لتحريره.. الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل رهينة لدى غزة

اِنت شبشب .. فيديو صادم في سبّ كروان مشاكل لـ محامٍ

أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية علي اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري

هتسمعوا أخبار كويسة | شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى للمستهلكين

ريال مدريد يسعى لخطف صفقة ليفربول ومانشستر يونايتد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

شراشيب ومكشوف البطن.. أسماء جلال تثير الجدل بظهورها | شاهد

حساب فاضح للمشاهير .. شاهد إطلالات ابتسام بطمة المتورطة بقضية مون بيبي

فيديو

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ