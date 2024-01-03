على هامش مسرحية «نور في عالم البحور»|الفنان ميدو عادل يوجه رسالة دعم لغزة

وجه الفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل رسالة دعم ومساندة لأهالي غزة على هامش العرض المسرحي نور فى عالم البحور.



قال الفنان ميدو عادل على هامش العرض المسرحي: العرض المسرحي يهدف إلي التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات داخل البيئة المائية وتسليط الضوء على المخاطر التي تحيط بالإنسان.



وأضاف: ندعم أهالينا فى غزة وربوع فلسطين فى وجه الاحتلال الغاصب .

ويواصل الفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل المشاركة في العمل المسرحي الموجه للأطفال بعنوان نور فى عالم البحور.

ويعرض العرض المسرحي أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، يبدأ الساعة 7 مساء على خشبة المسرح القومي للطفل “متروبول” بالعتبة.

العرض المسرحي يتعمق في عالم البحار من خلال رحلة شيقة بين “نور” الإنسان و”حور” ابنة ملك البحور وجميع الكائنات البحرية بمساعدة مارد يظهر لـ نور، لإنقاذ عالم البحار من التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان.

“نور فى عالم البحور”، بطولة النجم محمد عادل وألحان المهدى سيد جبر وراندا إبراهيم ومحمد سعداوى وأحمد أوسكار وخالد سعداوى ومحمد عبد الفتاح وأحمد حلمى ومن تأليف وأشعار محمد زناتى وإخراج شادى الدالى وموسيقى وألحان هانى شنودة وديكور عمرو الأشرف وملابس مروة عودة واستعراضات مناضل عنتر وشيماء الورداني مدير العرض المسرحي والدينامو أحمد شحاتة .