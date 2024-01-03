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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: الفيفا يقرر إحالة لاعب بيراميدز للجنة الانضباط

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"بناء علي لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " واللتين تحظران اللجوء إلي المحاكم المدنية، قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة إحالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة لاسيما وأن الواقعة محل الشكوي صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري الممتاز وفقا للائحة ".
 

ويستضيف  استاد مصر  بمدينة مصر الأوليمبية  بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم ،الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الافريقية 2024 التي تقام في كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري .
 

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة  لمعسكر ينايراستعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :


 

محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد أبو جبل
محمد صبحي
عمر كمال
محمد هاني
أحمد حجازي
علي جبر
أحمد سامي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمد حمدي
أحمد فتوح
مروان عطية
أحمد نبيل كوكا
محمد النني
محمود حمادة
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد 
محمود كهربا
أحمد حسن كوكا

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