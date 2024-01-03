عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لص يعيد "ديك" من الذهب للحكومة.. ورد صادم من القضاء الفرنسي حول الواقعة

الديك الذهبي
الديك الذهبي

أعاد لص ديكا ذهبيا سرقه من قرية فرنسية، كاشفًا لغز اختفائه الغامض قبل ما يقرب من ربع قرن، ما جعل القضاء الفرنسي في حيرة من أمره فيما يخص محاكمة الرجل.
 

txt

رد حاسم قريبا.. أول تعليق من وزير الداخلية الإيراني حول انفجاري كرمان

txt

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات


وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الديك الصغير سُرق في أبريل 1999 من أعلى صليب كاثوليكي خارجي في قرية بيسان البالغ عدد سكانها 5500 نسمة والواقعة بين مدينتي بيزييه وآغد في جنوب غرب فرنسا.

ومن جانبه ذكر  المدعي العام  أن اللص  شعر بالخجل الشديد من فعلته إلى حدّ لم يجرؤ على إعادة الديك الزخرفي، فأخفاه في قبو منزله.

وبعد مرور ما يقرب من ربع قرن قرر الرجل، وهو حاليًا في أواخر الأربعينيات من عمره،  أن الوقت قد حان لإعادته.

وقال رئيس بلدية بيسان إن الديك سيعاد إلى الصليب الحديدي في احتفال سيقام لاحقًا، لكنه سيكون هذه المرة "ملتصقًا بشكل جيد للغاية بحيث لا يمكنه الطيران بعيدًا مرة أخرى".

حرامي شريف ديك ذهبي القضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

موضوعات متعلقة

كارثة بق الفراش.. فرنسا تسابق الزمن لمكافحة الأزمة قبل دورة الألعاب الأولمبية

حمادة طلبة: لا يجب محاسبة فيتوريا قبل انتهاء بطولة أمم أفريقيا

محمد يوسف: كولر حقق إنجازا استثنائيا مع الأهلي

لن يلحق بكأس الأمم.. استبعاد أحمد نبيل كوكا من المنتخب بسبب الإصابة

محمد يوسف: رمضان صبحي خسر كثيرا برحيله عن الأهلي

ليفربول أم الدوري السعودي.. غموض حول وجهة مبابي القادمة

محمد يوسف: زيزو شبه النادي الأهلي وأتمنى انضمامه للقلعة الحمراء

العشاء الأخير لملكة الدنمارك قبل تنازلها عن العرش لابنها

ترشيحاتنا

زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية.. رئيس الوزراء يتحدث عن تخفيف أحمال الكهرباء

شاهد| ماذا فعل لاعبي وجهاز المنتخب مع أحمد نبيل كوكا قبل مغادرته المعسكر

العراق يعلن استعداده لتقديم جميع أنواع المساعدة لإيران عقب تفجيرات كرمان الإرهابية

قرار عاجل ضد المتهم بقتل نجله بسبب المخدرات في الساحل

قصة قابيل وهابيل.. خالد الجندي يرد على محرفي تصريحاته حول ابني آدم

مش هيجدد عقده.. زيزو يصدم جمهور الزمالك بهذا القرار بعد عرض الشباب السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شراشيب ومكشوف البطن.. أسماء جلال تثير الجدل بظهورها | شاهد

حساب فاضح للمشاهير .. شاهد إطلالات ابتسام بطمة المتورطة بقضية مون بيبي

فستان جريء.. نوال الزغبي تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. منة فضالي تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ