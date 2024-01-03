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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

79 مسجدا بشمال سيناء تنضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

تدشن وزارة الأوقاف، مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر ، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

وأعلنت وزارة الاوقاف أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة شمال سيناء بعدد (79) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (1354) مسجدًا ، فعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة ، وذلك على النحو التالي :


1. النصر- ش 23 يوليو شرق العريش الشيخ/ محمد سليمان عزام راشد
2. أم القرى -وسط المدينة شرق العريش الشيخ/ حماده بشير محمد أحمد البدوي
3. أبو حنيفة – ابو صقل شرق العريش الشيخ/ السيد حسن السيد حامد خطاب
4. عمر بن الخطاب - الضاحية شرق العريش الشيخ/ محمد محمد عطية أحمد سليم
5. المدينه– ش 26 شرق العريش الشيخ/ أحمد صلاح على محمد
6. سيد الشهداء حمزة شرق العريش الشيخ/ أحمد عبد الرحمن محمد الأنور
7. سعيد بن عامر شرق العريش الشيخ/ محمود السيد محمود غنام
8. السلام – أبو صقل شرق العريش الشيخ/ محمد لطفي محمد السيد موسى
9. آل بدوى- كرم ابو نجيلة شرق العريش الشيخ/ محمد مجدى محمد عطيه
10. المصطفى – كرم ابو نجيلة شرق العريش الشيخ/ سيد بدوى اسماعيل إبراهيم
11. الأزهر –حى الصفا شرق العريش الشيخ/ إسلام رجب ربيع عبد الحميد

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