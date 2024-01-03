79 مسجدا بشمال سيناء تنضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

تدشن وزارة الأوقاف، مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر ، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

وأعلنت وزارة الاوقاف أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة شمال سيناء بعدد (79) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (1354) مسجدًا ، فعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة ، وذلك على النحو التالي :



1. النصر- ش 23 يوليو شرق العريش الشيخ/ محمد سليمان عزام راشد

2. أم القرى -وسط المدينة شرق العريش الشيخ/ حماده بشير محمد أحمد البدوي

3. أبو حنيفة – ابو صقل شرق العريش الشيخ/ السيد حسن السيد حامد خطاب

4. عمر بن الخطاب - الضاحية شرق العريش الشيخ/ محمد محمد عطية أحمد سليم

5. المدينه– ش 26 شرق العريش الشيخ/ أحمد صلاح على محمد

6. سيد الشهداء حمزة شرق العريش الشيخ/ أحمد عبد الرحمن محمد الأنور

7. سعيد بن عامر شرق العريش الشيخ/ محمود السيد محمود غنام

8. السلام – أبو صقل شرق العريش الشيخ/ محمد لطفي محمد السيد موسى

9. آل بدوى- كرم ابو نجيلة شرق العريش الشيخ/ محمد مجدى محمد عطيه

10. المصطفى – كرم ابو نجيلة شرق العريش الشيخ/ سيد بدوى اسماعيل إبراهيم

11. الأزهر –حى الصفا شرق العريش الشيخ/ إسلام رجب ربيع عبد الحميد