قاعة المكفوفين بدار الكتب تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل

تشارك دار الكتب والوثائق القومية، في الخامسة من مساء غد الخميس، في الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل الذي يقيمه صندوق التنمية الثقافية، بمركز إبداع قصر الأمير طاز.

وتشارك دار الكتب والوثائق في المعرض المصاحب للاحتفال من خلال قاعة المكفوفين بالدار بمجموعة مما تحتويه من مصاحف وكتب وقصص أطفال مكتوبة بطريقة برايل.

وتضم المقتنيات التي تعرضها دار الكتب مصحفا من طباعة المملكة العربية السعودية من 6 أجزاء، ومصحفا طباعة مصرية في 6 مجلدات، وقاموس إلياس العصري إنجليزي- عربي 16 مجلدا، و7 أعداد من مجلة الفجر.

كما تضم المجموعة المشاركة في المعرض عددا من الكتب الدينية بالإضافة إلى قصص للأطفال مكتوبة بطريقة برايل من بينها: طريق المعرفة، صياد الغزلان، الوطنية الصادقة، الفيل الأبيض، الأميرة القاسية، والشيخ الهندي.

كما تشارك دار الكتب بخمسين أسطوانة نادرة تشمل قراءة بالصوت لروايات ومسرحيات عالمية لكبار الكتاب العالميين.

يشار إلى أن يوم لغة برايل العالمي يحتفل به في 4 من يناير من كل عام وجرى اختيار تاريخًا لهذا الحدث للاحتفال به عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الإعلان عنه في شهر نوفمبر عام 2018.

ويوافق هذا التاريخ يوم ولادة العالم الفرنسي لويس برايل مخترع لغة برايل للمكفوفين.