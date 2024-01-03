أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها ووضع الاعتمادات المالية .



جاء ذلك خلال بحث المحافظ اليوم /الأربعاء/، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة تامر سعيد، والسكرتير العام المساعد عبدالغفار الديب، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير عام التخطيط والمتابعة خالد المنياوى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .



وتابع المحافظ، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة، وأطلع كذلك على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح للربع الثالث، والمنصرف والباقى بالربع الثاني من العام المالي للخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، بجانب مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المحافظة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.



وقال المحافظ إنه تتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2023-2024 م وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين .



وشدد محافظ كفر الشيخ، على الالتزام بمواعيد العمل والانضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحال التجارية وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً.



وشدد المحافظ، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة ومصادرة المعدات والخامات والمواد المستخدمة في مخالفات البناء مكلفاً بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات ( الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي )، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحاً بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد أنهاء الأعمال.



كما كلف المحافظ، بمناقشة مشروعات الرصف ورفع نسبة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة وإعلانها للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية والإشراف على تنفيذ الأعمال.



وكلف مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.