محافظ الوادي الجديد: تخصيص 10 أفدنة لصالح الجامعة التكنولوجية بمركز بلاط

قرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، تخصيص 10 أفدنة لصالح الجامعة التكنولوجية بمركز بلاط، و5 أفدنة بمركز الداخلة لصالح جامعة الوادي الجديد، موجها بتكثيف الرقابة التموينية على السلع الأساسية ومتابعة كفاية الأرصدة، وطرح كميات من السكر المدعم بالمدن والقرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليوم/الأربعاء/ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور نائب المحافظ حنان مجدي، ونائب مدير أمن المحافظة اللواء إسماعيل البركاوي، وسكرتير عام المحافظة سيد محمود، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.



وأعرب المحافظ عن تهنئته، بالعام الميلادي الجديد/ متمنيًا أن يكون عام خيرٍ وازدهار على مصر وشعبها، مقدّما الشكر لجميع المواطنين على المُشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، الذي أظهر المحافظة بالمظهر المُشرف وعكس وعيًا خالصًا ووطنية تدعو للفخر من جميع الأطياف.



وخلال الاجتماع، تم عرض حصاد الإنجازات، موجها بضرورة الاستعداد والجاهزية التامة لامتحانات صفوف النقل، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.



كما قرر المحافظ تجديد مبادرة جمع التبرعات لدعم أهالي غزة، وإطلاق قافلة أخرى للمساعدات الإنسانية؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، بجانب تفعيل جميع وحدات العلاج عن بعد داخل المحافظة، وتوعية المواطنين بمقرّات الوحدات ومواعيد عملها والتخصصات التي تشملها.



وأكد المحافظ، ضرورة وضع خطة زمنية لأعمال حملة مكافحة سوسة النخيل، وتقييم عمل الحملة خلال مراحل التنفيذ؛ للسيطرة على المشكلة وإنهاءها، بجانب حظر تخصيص أي أراضي بالمراكز الخمس تقع ضمن نطاق المناطق المحظورة التي قد تجور على الخزان الجوفي؛ حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.