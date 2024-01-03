الخبز والسولار والكهرباء والسلع| هذا ما فعلته الحكومة لإنهاء أزمات المصريين.. تفاصيل

اتخدت الدولة المصرية العديد من الخطوات المهمة في سبيل توفير كافة الاحتياجات للمواطن المصري وحملت على عاتقها الكثير إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، بسبب التحديات الاقتصادية العالمية التي جاءت بسبب الحرب الروسية الاوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.

دعم سنوي لـ5 قطاعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتحمل دعما سنويا لـ5 قطاعات، بإجمالي 342 مليار جنيه سنويا.

وأضاف: كل يوم الصبح منذ الفجر وقبل ما ننزل إلى أعمالنا؛ آلاف المخازن تعمل كي تخبز 275 مليون رغيف يوميًّا، يعني في السنة 100 مليار رغيف".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: "لغاية سنة 2021، كانت تكلفة الدعم أقل من 50 مليار جنيه؛ النهارده عشان ما زودناش سعر العيش، تكلفة الخبز 91 مليار جنيه".

وذكر رئيس الحكومة أنه في 2021 "أنهينا دعم المواد البترولية، النهارده مصر بتستهلك 18 مليار لتر سولار، كل لتر الدولة بتدعمه بـ5 جنيهات، يعني 90 مليار جنيه.. التموين، والدعم التمويني 36 مليار جنيه، أما البوتاجاز فمصر بتستهلك 280 مليون أنبوبة سنويًّا، والتكلفة الفعلية 200 جنيه، بنبيعها بـ75 جنيهًا، يعني 35 مليار جنيه سنويًّا".

وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كل ما يتعلق بملف الكهرباء، قائلًا: "هاتكلم عن الكهرباء تحديدًا؛ كل مواطن بيتحاسب على الكيلووات/ ساعة، وتكلفة الكيلووات على الدولة تبلغ 177 قرشًا، قبل كده الرقم كان أقل بكتير.. كل الشرائح النهارده بتدفع أقل من تكلفتها على الدولة".

وأضاف مدبولي: "طلبت من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات للزيادة وكيفية التحرك، وكيف نتجاوز الأزمة، وتم وضع سيناريو عنيف؛ لتخفيف الدعم في عامَين، والبديل الآخر هو أن نفرد المشكلة على 5 سنوات؛ عشان نخفف التكلفة على المواطن".

وتابع رئيس الوزراء: "الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، كان بيتحاسب بـ48 قرشًا؛ زودتها إلى 58 قرشًا؛ يعني 10 قروش.. وهكذا. الشريحة الثالثة زادت أقل من 10 قروش، الشرائح دي اللي زادت من بداية الشهر؛ تمثل 65% من الشعب المصري".

ونوه مدبولي بأن نتيجة الزيادة التي أعلنا عنها "هتتقلص من 90 مليارًا إلى 75 مليار جنيه، وقررنا نفرد الموضوع على 5 سنوات".

وأضاف مدبولي: "الكهرباء النهارده، آخر أرقام كخسائر أو دعم وصل لـ90 مليار جنيه هذا العام فقط، لما أجمع اللي قلته؛ يعني دعم 342 مليار جنيه، من عامَين كان أقل من 100 مليار جنيه".

وشرح مدبولي: "أنا أحاول وضع الصورة أمام المواطن، هذه أموال الشعب المصري.. بننزل نستدين ونحمل على الموازنة، من سنتين كنا بناخد قروض بأقل من 10%، النهارده تتجاوز 25 %.. كل دي أعباء مش ممكن الاستمرار فيها، بالتالي تحملنا الفترة الماضية، وكنا بنأخذ قرارات، قُلنا إن آخر إرجاء هيكون في نهاية 2023".

وتابع رئيس الحكومة: "من الاستحالة لأية دولة أو موازنة إنها تستمر في زيادة الدين والاستدانة، والفجوة في الدعم اللي كانت أحد أهم مكتسباتنا".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، إننا تابعنا على مدار الأيام الماضية ما واجهته الحكومة من نقد على رفع أسعار بعض الخدمات والسلع، لذا سوف انتهز الفرصة وأخاطب المواطن المصري، واشرح بالتفصيل ليكون الرأي العام على بينه مما تقوم به الدولة المصرية للانحياز للمواطن المصري البسيط.

وتابع مدبولي: «عند اطلاقنا برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، أكد حينها الخبراء الاقتصاديون أن أي اصلاح اقتصادي يبدأ بترشيد أوجه الإنفاق، التي ممكن أن تسبب للدولة زيادة في خسائر الموازنة، وزيادة في الديون، وتحمل أعباء كبيرة.

وأوضح لذلك حين قمنا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، كان هناك ترشيد في الدعم، ولكن ليس معنى ذلك أن الدولة أوقفت الدعم، بالعكس الدولة تدخلت بالدعم بحيث يصل للمستحقين والمستفيدين الحقيقيين من الفئات محدودة الدخل.

اقتصاد مصر 2024

في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن ما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء بشأن أن الدولة المصرية تتحمل دعم سنوي لخمس قطاعات باجمالي ٣٤٢ مليار جنيه سنويا هو أمر مشكور وجيد، ولكن المواطن يشعر بمعدلات التضخم التي بلغت معدلات قياسية ( بسبب الظروف الاقتصادية العالمية ).

واضاف الخبير الاقتصادي خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أنه كان هناك إجراءات من الحكومة تتعلق بتوفير السلع الاساسية كالسكر والبصل وغيرها من السلع الاساسية وهو الامر الذي تعاملت معه الحكومة من خلال ضم مجموعة جديدة من السلع الى السلع الاستراتيجية التي تخضع للتجريم في العقوبة لجريمة حبس سلع عن التداول.

واستكمل الدكتور وليد جاب الله: الواقع الاقتصادي هو ان الاقتصاد المصري هو اقتصاد سيدخل عام 2024 قوياً وقادراً على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، حتى وإن كانت تعاني من ارتفاع في معدلات التضخم.

