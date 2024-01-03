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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسن نصر الله: قوة الردع الإسرائيلية «انهارت» والدول لم تعد تخشاها

صدى البلد

ألقى زعيم حزب الله، حسن نصر الله، كلمة، في بيروت، تناول فيها، التطورات الأخيرة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

وأكد نصر الله، أن قدرة الردع الإسرائيلية "انهارت" منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر؛ مما أدى إلى فتح جبهات جديدة في الصراع، بما في ذلك في لبنان.

وقال نصر الله، إن الدول لم تعد "خائفة" من القوة العسكرية الإسرائيلية، مما يشير إلى تحول في الديناميكيات الإقليمية. 

واتهم زعم حزب الله اللبناني، إسرائيل، بتنفيذ هدف طرد جميع الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، مؤكدا تأثير الصراع المستمر على الشعب الفلسطيني.

وسلط نصر الله، الضوء، على الرؤية الاستراتيجية ضمن "محور المقاومة"، وهو تحالف غير رسمي تقوده إيران، ويضم “الحكومة السورية، وحزب الله، وحماس، وجماعات أخرى في جميع أنحاء المنطقة".

وأكد أنه بينما تتم التشاورات داخل التحالف، فإن كل عضو يتخذ قرارات بناءً على مصالحه الخاصة.

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