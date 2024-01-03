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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد معرض السلع الأساسية المخفضة

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد معرض السلع الأساسية المخفضة

 أكد محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، أنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التي تقدمها معارض "معًا ضد الغلاء"، والتي تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم /الأربعاء/، معرض السلع الأساسية المخفضة بشارع الجيش أمام بوابة جامعة كفر الشيخ، بالمنطقة اللوجستية، والذي يعمل يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 8 مساءً، في إطار التشغيل التجريبي للمعرض ضمن تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة اللواء تامر سعيد، والسكرتير العام المساعد اللواء عبدالغفار الديب، وعدد من القيادات التنفيذية. 

وأضاف المحافظ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بجانب خفض 15 % على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية لشن حملات رقابية والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وأكد أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة يعاني منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معًا لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

 جدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ، افتتحت عددا من منافذ "معًا ضد الغلاء" بمدن المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة انضمت عدد من السلاسل والمنشآت التجارية الكبرى للمبادرة بمراكز ومدن المحافظة.
 

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