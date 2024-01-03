آداب القاهرة تعلن عن دورات التربية العسكرية الـ 166| تفاصيل

أعلنت كليات بعض الجامعات عددا من الشروط قبل التخرج خاصة لطلاب الفرقة الرابعة وقبل استلام شهادات التخرج ومنها تأدية التربية العسكرية، كما طلبت بعض الكليات انتهاء التدريب الميدانى والبعض الآخر طلب نجاح عدد ٢ من المواطنين بامتحانات محو الأمية.

ومن جانبها ، كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن إعلان هام للطلاب بشأن تأدية التربية العسكرية للعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، انه سوف يتم فتح الدورة ١٦٦ الاستثانية التى تبدأ يوم السبت ٦ من يناير، وعلى جميع الطلاب الذين يسجلون فى الدورة التوجه إلى إدارة التربية العسكرية بالمدينة الجامعية للتدريب البدنى وحضور المحاضرات ، مؤكدة على أن من لم يحضر سوف يكون راسبا فى الدورة .

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن حصاد جهود الجامعة لعام 2023 في تأسيس خطاب ديني جديد، تفعيلاً للمبدأ الخامس من وثيقة التنوير الصادرة عام 2017، والذي ينص على ضرورة تأسيس تيار عقلاني عربي يقاوم الإرهاب ويفكك الفكر المتطرف، ويرفض التشدد والتعصب والرجعية وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، باعتبار الجامعة واحدة من المؤسسات العقلانية التي يقع عليها دور كبير في مشروع بناء الإنسان الحديث.

وألقى الدكتور محمد الخشت، في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، محاضرة كاشفة لرؤى فكرية معاصرة حول بناء الدولة الوطنية وارتباطها بتأسيس خطاب دينى جديد، بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والمثقفين الإماراتيين، وبعض رؤساء الجامعات الإماراتية.