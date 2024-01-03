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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة الـ13.. منتخب مصر يتوج بلقب البطولة العربية للسلة

منتخب مصر لكرة السلة
منتخب مصر لكرة السلة

توج منتخب مصر لكرة السلة بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على ليبيا في اللقاء النهائي بنتيجة 87-62، مساء اليوم الأربعاء بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.


وحسم المنتخب المصري اللقب العربي في نسخته رقم 25، تحت قيادة المدير الفني المؤقت وائل بدر الذي تولى المهمة خلفا للكندي روي رانا.


وتقدم منتخب ليبيا في الشوط الأول بنتيجة 25-22 ثم تقدم الفراعنة 39-38 مع نهاية الشوط الثاني.


وفي الشوط الثالث، تقدم منتخب مصر بنتيجة 67-47 قبل أن يصل الفارق إلى 25 نقطة مع نهاية اللقاء.

وقال عمرو الجندي، نجم منتخب مصر لكرة السلة، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء، إن المنتخب استحق التتويج باللقب.

وأوضح الجندي: "هذا الجيل قاتل لإسعاد الجماهير في هذه البطولة".

وأكد أنس أسامة نجم منتخب مصر، أن الحضور الجماهيري المميز كان أفضل ما في هذه البطولة، خصوصا أن الجماهير الليبية أيضا تواجدت بكثافة.

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