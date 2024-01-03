حياة أبنائي | أول تعليق من بسمة وهبة بعد عودتها للشاشة

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن سعادتها بالعودة إلى الشاشة بعد فترة غياب، قائلة: "في الفترة الماضية مررت بمحنة، لكن كانت هناك منحة في الوقت ذاته، وهي فرصة لالتقاط أنفاسي ومتابعة ما فات من حياتي".

وأردفت "وهبة"، خلال تقديمها لحلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور": "فكرت في بعض أمور حياتي الشخصية مثل حياة أبنائي، كما فكرت في والدي ووالدتي، أي أنني فكرت في المحيطين بي، وبعد ذلك فكرت في نفسي".

بسمة وهبة : أنا مصابة بالبرد منذ أسبوعين

واعتذرت الإعلامية للمشاهدين على صوتها المجهد، موضحةً أنها مصابة بدور برد شديد: "أعتذر عن صوتي، فأنا مصابة بالبرد منذ أسبوعين، هذا الدور صعب جدا يصيب منطقة الصدر ويتسبب في ضيق في النفس".