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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: الأزمة بغزة اختبار أخير للأحادية القطبية في العالم

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل، أن  النظام العالمي الجديد بدأ يتشكل، مضيفا:"  الأزمة في قطاع غزة تعتبر اختبار أخير للأحادية القطبية في العالم ".

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وقال أسامة الدليل في حواره في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :"  إسماعيل هنية اكد أنه لن يكون حل للأزمة بدون حماس وتواجد إرادة خارج إرادة  حماس ".

 وأضاف أ:"  إسرائيل مستمرة في اعتقال العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية ".

 وتابع الدليل :" مصر تتحدث عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة العربية ".

 وقال :"إسرائيل لديها مشروع ضخم وإقليمي مبني على عقيدة دينية ووجود دولة إسرائيلية، وفي المقابل حماس ترى نفسها بحكم دولة إسلامية كبيرة ".

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