كاتب صحفي: الأزمة بغزة اختبار أخير للأحادية القطبية في العالم

أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل، أن النظام العالمي الجديد بدأ يتشكل، مضيفا:" الأزمة في قطاع غزة تعتبر اختبار أخير للأحادية القطبية في العالم ".

وقال أسامة الدليل في حواره في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" إسماعيل هنية اكد أنه لن يكون حل للأزمة بدون حماس وتواجد إرادة خارج إرادة حماس ".

وأضاف أ:" إسرائيل مستمرة في اعتقال العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية ".

وتابع الدليل :" مصر تتحدث عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة العربية ".

وقال :"إسرائيل لديها مشروع ضخم وإقليمي مبني على عقيدة دينية ووجود دولة إسرائيلية، وفي المقابل حماس ترى نفسها بحكم دولة إسلامية كبيرة ".