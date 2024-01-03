بعد تجديد عقده .. فتوح يوجه رسالة إلى شيكابالا

وجه أحمد فتوح رسالة الي شيكابالا وطارق سيد بعد حديثهم عن علاقة شيكابالا وفتوح بعد التجديد .

ونشر فتوح صورة ل طارق السيد وشيكا وعلق قائلا :" اخواتي الكبار ".

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.