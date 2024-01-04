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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: إسرائيل تسعى لاتخاذ طوفان الأقصى بداية للتعامل مع القضية الفلسطينية

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل كانت تعد خطة لتنفيذ الحرب على أكثر من جبهة سواء في غزة ـو الضفة الغربية أو لبنان .

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وقال العزب الطيب الطاهر في حواره في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :"  بعد عملية طوفان الأقصى بادرت إسرائيل بشن هجوما وحرب إبادة  جماعية لقطاع غزة ".

 وأضاف :" الكيان الصهيوني يسعى إلى أن تكون أحداث طوفان الأقصى هي بداية التعامل مع القضية الفلسطينية ونسيان ما فعلته إسرائيل على مدار 75 سنة في فلسطين ".

 وتابع العزب الطيب الطاهر :"  بعد أحداث طوفان الأقصى رأينا دعما غريبا كبيرا إلى إسرائيل بحجة أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

إسرائيل غزة قطاع غزة فلسطين اخبار التوك شو

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