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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مين أحلى ؟.. 3 نجمات بنفس الفستان الريش فى رأس السنة

صدى البلد

استحق فستان Taller Ma، لقب فستان رأس السنة بعدما ظهرت  ثلاث  نجمات بنفس الفستان  القصير ذو الخامة اللامعة المزود بالريش في حفلات ليلة راس السنة لعام ٢٠٢٤.

نانسي عجرم..

وظهرت نانسي عجرم  بالفستان الأبيض القصير ذات كتف وكتف وبالريش في حفل "ليلة نجمات العرب" وغنت به بجانب كل النجمات.

 

أنغام..

نشرت أنغام صورا لها بالفستان باللون الأخضر، وظهرت به فيما بعد في تقرير عُرض لها خلال حفل "ليلة نجمات العرب" التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت بوسي صورا لها وهي ترتدي نفس الفستان في حفلها بمصر الذي أقيم ليلة رأس السنة.

والفستان من Taller Marmo سعره 2460 دولار أي 82 ألف جنيه.

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حفل ليلة نجمات العرب حفلات ليلة رأس السنة ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة نجمات العرب ليلة رأس السنة نانسي عجرم نفس الفستان

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