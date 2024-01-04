ماذا يقول المسلمون في كل عام جديد.. أذكار وأدعية احرص عليها

ماذا يقول المسلمون في كل عام جديد، يجب على كل إنسان أن يملأ قلبه بالتفاؤل والأمل في العام الجديد، وأن يسعى لتحقيق النجاح الذي لم يستطيع تحقيقه العام الماضي، وفي إطار هذا الموضوع يبحث الكثير من المسلمين عن ماذا نقول في العام الجديد، يستحب للمسلم أن يبتادل التهاني والتبريكات بقدوم عام جديد، وأن يستقبل عامه بالذكر والدعاء أن يكون عاما كله خير، يدعوا لنفسه ولأخيه ولأصدقائه بظهر الغيب لأن الدعاء بظهر الغيب مستجاب، وفي السطور التالية أذكار وأدعية يستحب أن نقولها في العام الجديد.



-اللهم إني استفتحت عامي بالصلاة على سيدنا محمد فافتح لي أبواب الخير بالصلاة على سيدنا محمد واكتب لى خير هذا العام بحق الصلاة على سيدنا محمد واصرف عني وعن ذريتى وكل من أحاطت به شفقة قلبى كل شر بسر الصلاة على سيدنا محمد واغفر لى وارحمني واشفني وعافني واعف عني بجاه الصلاة على سيدنا محمد ، وبارك اللهم لمن صلى على سيدنا محمد ، واغفر لمن جاءك بالصلاة على سيدنا محمد ، وصل اللهم وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد خير خلقك وأشرفهم وأبرهم بهم وأعطفهم وأرحمهم بالمؤمنين وأرأفهم.

-اللهم صل على سيدنا محمد الذي أنقذت به العباد من الضلالة والردى وأيدته بالمعجزات فآمن من آمن و اهتدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الإقتداء.

- اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلنا ممن عبدوا ربهم و سبحوه وأحبوا النبي واتبعوه، وسمعوا القرآن ورتلوه، وشهدوا رمضان و صاموه، وقاموا الليل وأحيَوه وتصدقوا بالمال وطهروه، ولزموا المسجد وعمروه، وعرفوا الحق وناصروه، وحاربوا الشيطان وأبغضوه، وأغاثوا الملهوف واعانوه.

وفرحوا بالضيف فأكرموه.. ودعوا للخير والبر وجمعوه.. وممن رضي عنهُ أمُهُ وأبوهْ.. بفضلك وكرمك ياالله .وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

-اللَّهُمَّ يَا سَمِيعَ الدَّعَوَاتِ، يَا مُقِيلَ العَثَرَاتِ، يَاقَاضِيَ الحَاجَاتِ، يَا كَاشِفَ الكَرُبَاتِ، يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ، وَيَا غَافِرَ الزَّلاَّتِ، اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، الأحْيَاءِ مِنْهُم وَالأمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ.

-اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا

-اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة

-اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

حكم التهنئة بعيد الميلاد

حكم التهنئة بعيد الميلاد، وأفتت دار الإفتاء المصرية أن التهنئة بيوم الميلاد جائز شرعا ولاحرج فيها وأن يشكر الإنسان نعم الله عليه واستشهدت الدار بقوله عز وجل عن سيدنا عيسى عليه السلام في سورة مريم ﴿وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾.

وكنا هناك طرق كثير لاحتفال الأنبياء بيوم ميلادهم فكان أشرف الخلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين وهو يوم ميلاده وأضافت أنه عندما سئل الرسول الكريم عن صيامه يوم الإثنين قال: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ رواه مسلم، وهذا يدل على جواز احتفال الفرد بعيد ميلاده، وهو يوم نعمة يتوجب على الإنسان شكر الله عليها.

ويستحب للمسلم أن يشكر نعمة الله في هذا العام ويقول اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب عليّ، وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون، اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك.

-اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

-اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

-يا ربي وأنا أستقبل السنة الجديدة إني وكلتك أمري فأنت لي خير وكيل، دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير، اللهم افتح لي أبواب رزقك و ارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك.

-أسألك يا رب وأنا في انتظار السنة الجديدة أن ترزقني فرحة لا تسعها الدنيا ومن عليها واجعل حياتي على طاعتك في رضاك.



حكم قول كل سنة وانت طيب

حكم قول كل سنة وأنت طيب أجازت دار الإفتاء التهنئة والاحتفال بعيد الميلاد ونبهت دارالإفتاء إلى أن الاحتفال بيوم ميلاد الشخص يكون وفقا لضوابط معينة، ، وأن يكون خاليًا من المحرمات كالاختلاط المحرم وكشف العورات ونحو ذلك مما لا يجوز شرعًا، وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز الاحتفال بأيام النعم كلها، مثل يوم المولد ويوم نزول الوحي والبعثة الشريفة نعمتان توجبان الشكر في ذلك اليوم، كما يستأنس بإظهار الفرح بكل نعمة من نعم الله عز وجل وذلك من باب الشكر والامتنان، وعملا بقوله تعالى" في سورة يونس " قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا".

-اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.. يا رب العالمين

-اللهم أنت ربي الاعلى تكفلتني في الظلمات والاحشاء وخلقتني مسلما واخرجتني من بين الصلب والترائب لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.

- اللهم وسع لي في ما رزقتني وبارك لي في ما وهبتني،اللهم اجعل يدي العليا بالاعطاء ولا تجعلها السفلى بالاستعطاء يا فتاح يا رزاق ياعليم، اللهم سخر لي رزقي واعصمني من الحرص والتعب في طلبه ومن التدبير والحيرة في تحصيله ومن الشح والبخل بعد حصوله، اللهم تول أمري بذاتك ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك واهدني الى صراطك المستقيم ألا الى الله تصير الأمور.

اللهم اني أسألك من فضلك العميم ومن خيرك الكثير أن تجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا وأن توفي ديني وأن تهون ما تعسر علي من أهوال الدنيا والآخره اللهم اني دعوتك فاستجب لي كما وعدتني فاني راجي غناك لفقري يا الله .

-اللهم افتح لي ابواب رحمتك وابواب الرزق الحلال المبارك والعافيه وحسن الختام يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كما أنت اهله فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه كما أنت اهله وافعل بنا وبالمسلمين ما أنت اهله فانك اهل التقوى والمغفره.صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

