التصديق على أول عقد سكني مؤمّن بمستندات مميكنة في جنوب سيناء |صور

صدّق اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على أول عقد إسكان مؤمن بالشهر العقاري بطريق الإيداع وفقا لقانون الشهر العقارى رقم 9 لسنة 2022.

جاء ذلك خلال عرض «علي عمارة»، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، على محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وميكنة المستندات.

ومن ناحية أخرى ترأس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الجلسة رقم (1) لسنة 2024 لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي للمحافظة، والتي عقدت بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضور أعضاء مجلس ادارة الصندوق، ورؤساء المدن المعنيين.

وخلال الجلسة صدق محافظ جنوب سيناء علي محضر الجلسة السابقة، وتم عرض الموقف المالي للصندوق، وكذا عرض موقف متحصلات بنك التعمير والإسكان لمشروع الإسكان الجديد لعدد 6004 وحدات سكنية.

كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال إنشاء عدد (5 ) عمارات بعدد 60 وحدة سكنية بمدينة نويبع.

كما تم خلال الجلسة استعراض نتائج اجتماع لجنة اللوائح المشكلة بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 145 لسنة 2005 لمناقشة اعتماد لائحة صندوق الإسكان الاقتصادي

فودة يوقع