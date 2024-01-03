بيان من حركة حماس بعد تفجيرات كرمان

أعربت حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن إدانتها للهجوم الإجرامي الذي وقع في مدينة كرمان، جنوب شرق إيران، والذي استهدف المدنيين وأوقع فيهم أكثر من مائة شهيد.

كما أكدت الحركة رفضها لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتسعى لزعزعة الاستقرار والأمن في الجمهورية الإسلامية، خدمةً لأجندة الكيان الصهيوني ومخططاته الخبيثة التي تستهدف أمن ومصالح شعوب المنطقة.

واتمت الحركة بيانها قائلة : نتقدم إلى الجمهورية الإسلامية في إيران وإلى عوائل الضحايا بخالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يمُنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل.