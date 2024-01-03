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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفارق دقيقة بين نهاية 2023 وبداية 2024| ولادة توأمتان حديث الناس بكرواتيا

ولادة توأمان
ولادة توأمان

في حالة غريبة، تحتفل فتاتان توأمان في كرواتيا بعيد ميلادهما في تاريخين مختلفين، بعد ولادتهما بفارق دقيقة واحدة فقط ولكن في سنتين مختلفتين، وفق ما أفادت أحد المستشفيات، اليوم الأربعاء.

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ووُلدت إحدى الفتاتين عند الساعة (23,59 بتوقيت كرواتيا) يوم 31 ديسمبر 2023، والأخرى بعد دقيقة واحدة عند منتصف الليل بتاريخ الأول من يناير 2024، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى بمدينة "سبليت" الساحلية، حيث وُلدت الطفلتان.

وقال رئيس قسم أمراض الفترة المحيطة بالولادة في المستشفى، دامير رويي، لوسائل إعلام محلية: "إنه حقا وضع غير عادي".


وذكّر بأنه شهد خلال مسيرته ولادة توائم في يومين مختلفين، قال إنها المرة الأولى في حياته المهنية التي يرى فيها توأمين يولدان في سنتين مختلفتين.
ولفت إلى أنّ هذا الفارق الضئيل يعني أن الأسرة ستحتفل بعيد ميلاد إحدى الفتاتين في ليلة رأس السنة والأخرى في يوم رأس السنة

توأمان سنتين

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