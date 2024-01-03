بسمة وهبة توجّه رسالة قوية لوزير التموين: «التجار بيبيعوا ويشتروا فينا.. أين الرقابة»؟|فيديو

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن مصر تعاني من 3 أزمات رئيسة هي غلاء الأسعار، أزمة الدولار، الرقابة على الأسواق، حيث وجهت رسالة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

وأضافت "وهبة"، خلال حلقة اليوم، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور: "يا معالي الوزير نعاني من مشكلة حقيقية في الرقابة على الأسواق، ووزارة التموين بها فساد ويتم القبض على كثيرين منها ويظهر كثيرون بدلًا من الذين جرى القبض عليهم".

معندناش أزمة في السكر أو السجائر أو الأرز أو الزيت

وتابعت: "معندناش أزمة في السكر أو السجائر أو الأرز أو الزيت، ولكن الأزمة تكمن في التجار، فلا توجد رقابة على الأسواق، وهذا الأمر يجب أن يكون من صلاحيات الوزير الذي عينه الرئيس السيسي من أجل ذلك كي يكون رقيبا على الناس والهيئة ويحمي المواطنين من جشع التجار.. فين الحماية يا سيادة الوزير التي تقدمها عشان تحمي الناس من جشع التجار؟! إحنا متسابين لجشع التجار يبيعوا ويشتروا فينا زي ما هم عاوزين".